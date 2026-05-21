Citroën bevestigt: nieuwe EV krijgt iconische naam

Als er sprake is van een goedkope Citroën, galmt er één naam nog steeds rond in de wandelgangen van het merk. Niet onverwachts, want het betreft een auto die 42 jaar in productie is geweest en in die tijd niks dan iconisch is geworden. De Lelijke Eend zoals je hem kent, maar zijn echte naam is Citroën 2CV. En die spotgoedkope EV waar Citroën mee bezig is? Die gaat weer zo heten.

Een paar weken terug nog bevestigde de baas van Citroën, Xavier Chardon, dat het merk graag een spotgoedkope EV wil. Samen met Fiat omdat dit toch wel de twee simpele doch iconische merken zijn binnen Stellantis. Chardon leek er echter op te hinten dat de auto enkel in spirit een 2CV wordt, want sinds het einde van de productie in 1990 is er nooit een directe vervanger gekomen. Wel auto's die op goedkope wijze de massa willen bedienen, maar niet een model met directe knipogen naar het origineel.

Chardon bevestigt de naam 2CV op een presentatie voor investeerders, zo meldt Autocar. Inclusief een silhouet wat toch laat zien dat er met meer dan enkel een verborgen hint wordt gekeken naar de 2CV. De verwoording van Chardon liet het lijken alsof Citroën enkel het idee van de 2CV overneemt, iets wat het merk wel al langere tijd doet. Ondergetekende vond de Cactus in zijn simpele eenvoud met een geinig uniek Citroën-uiterlijk ook een soort moderne 2CV. Dit wordt dus echt meer dan dat.

Zo ging bijvoorbeeld ook de REVOLTe niet in productie, wat ook een moderne Eend had kunnen zijn. De nieuwe 2CV wordt dus de goedkope EV van Citroën die echt spotgoedkoop moet worden. Een vanafprijs van 15.000 euro is het doel. Het platform wordt gedeeld met Fiat die een niet-Grande Panda gaat bouwen in dezelfde trend, de auto's zullen dan ook in de Italiaanse Pomigliano-fabriek gebouwd worden. Dat helpt weer met de productie binnen Europa houden en daarvoor in de aankomende 'Kei Car'-categorie passen.

Of de nieuwe 2CV het succes van de oude Citroën 2CV gaat benaderen? Dat wordt een lastige. De originele 2CV uit 1948 is tot en met 1990 in productie geweest en in die tijd zijn er ruim vijf miljoen exemplaren gebouwd. De naam 2CV staat zoals je wellicht weet voor Deux Chevaux, twee paarden. Dat betekent overigens niet dat de 2CV slechts twee pk had (het waren er in het begin een heuse negen, later wel dertig!), maar in een Frans systeem voor belastingklassen was dit één van die klassen. Vandaar ook dat er een Renault 4CV was, om eens iets te noemen.

De 2CV werd geroemd om zijn eenvoud, hetgeen uiteindelijk natuurlijk té eenvoudig werd in de jaren '90. Sindsdien zijn er wel kleine Citroëns geweest zoals de Saxo, C1 en de meer recente Ami (wat meer een brommobiel is), maar nooit een 2CV-revival. Dat gaat veranderen!