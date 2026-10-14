De dikste bestelbus van Europa staat in Parijs

Wie zegt dat een bestelbus saai moet zijn, heeft nog niet naar deze Citroën gekeken. Op de Autoshow van Parijs 2026 heeft het Franse merk het doek van de 2 CV Fourgonnette Concept getrokken. En hier zijn de foto’s.

Het is een moderne interpretatie van de klassieke bestelwagen op basis van de legendarische 2 CV. Voor het eerst kijken we nu naar livebeelden vanaf de boersvloer van dit bijzondere apparaat.

De Fourgonnette was jarenlang een vertrouwde verschijning op de Franse wegen. Van bakkers en winkeliers tot andere zelfstandigen. De kleine Citroën was een praktisch werkpaard dat niet veel nodig had om zijn werk te doen. Nu haalt het merk dat idee van stal, maar dan in een eigentijds jasje. De nieuwe conceptauto combineert het karakter van zijn voorganger met de visie van Citroën op elektrische mobiliteit.

De 2 CV Fourgonnette Concept is gebaseerd op de eerder gepresenteerde 2 CV Concept , waar we uiteraard ook foto’s van hebben.. Die moderne interpretatie van de gewone 2 CV moet uitgroeien tot een compacte elektrische auto met een beoogde vanafprijs van ongeveer 15.000 euro. Citroën wil het model tegen 2028 aan het gamma toevoegen.

De bestelbusvariant neemt de herkenbare vormtaal van het origineel over en vertaalt die naar deze tijd. Het resultaat is een eigenzinnige verschijning die zich nadrukkelijk onderscheidt van de doorgaans vrij inwisselbare bedrijfswagens op de weg. De klassieke Fourgonnette was misschien niet ontworpen om een designprijs te winnen, maar zijn praktische vorm groeide wel uit tot een icoon.

Dat karakter wil Citroën behouden. De gedachte achter de conceptauto is dat een bedrijfswagen best functioneel mag zijn, zonder dat het ontwerp volledig ondergeschikt wordt aan de laadruimte. Volgens topman Xavier Chardon was de originele Fourgonnette immers meer dan een werkpaard. Hij maakte deel uit van het dagelijks leven van ondernemers en had een herkenbaar karakter.

Elektrisch werkpaard

De conceptauto is helemaal 2026, want volledig elektrisch. De gewone 2 CV Concept is met een lengte van 3,76 meter behoorlijk compact en moet mikken op een laag gewicht, eenvoudige techniek en betaalbare gebruikskosten. De Fourgonnette vertaalt dezelfde filosofie naar de zakelijke markt.

Concrete technische gegevens over de elektrische aandrijflijn, het accupakket, de actieradius en het laadvermogen van de bestelbus deelt Citroën echter niet. Dat is ook niet zo vreemd. de Fourgonnette is vooral een designproject. Het merk benadrukt dat er geen concreet productiemodel op korte termijn achter zit. En dat is jammer. Want het ziet er toch appetijtelijk uit. Ik heb in elk geval trek in stokbrood nu.

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