Officieel: de Citroën 2CV gaat een comeback maken in Parijs!

Er gaan al lange tijd geruchten dat Citroën met een nieuwe 2CV op de proppen komt, zoals Renault de R5 succesvol nieuw leven in geblazen heeft. Maar nu wordt het eindelijk concreet: de Fransen maken bekend dat ze op de Autosalon van Parijs een concept car onthullen die geïnspireerd is op de 2CV.

De Autosalon van Parijs gaat over twee weken van start en deze keer lijkt het weer een ouderwets autofeestje te worden, na twee slappe hap-edities in 2022 en 2024. Citroën is ook van de partij en onthult niet één, maar twee concept cars. Eentje is nog een verrassing, maar ze verklappen alvast dat de andere gebaseerd is op de 2CV. Daarmee hebben ze onze interesse natuurlijk te pakken.

Deze aankondiging roept nog wel wat vragen op. Allereerst: is dit zomaar een concept car of daadwerkelijk een voorbode van een productiemodel? Het zou niet de eerste keer zijn dat Citroën een moderne 2CV presenteert en er vervolgens niks mee doet. Dat gebeurd namelijk in 2009, met de REVOLTe concept. Maar deze keer zijn er hardnekkige geruchten dat Citroën met een (spirituele opvolger) van de 2CV bezig is.

Echte 2CV of niet?

De volgende vraag is: wordt het wel echt een 2CV? Citroën zegt dat de concept car “de geest van de 2CV naar de moderne wereld brengt”. Dat hoeft dus helemaal niet te betekenen dat het een retromodel wordt à la de Renault 5. Het kan evengoed een compleet ander model zijn die alleen qua insteek geïnspireerd is op de 2CV. Simpel en praktisch vervoer dus.

In het persbericht staat echter ook dat de concept car “rechtstreeks geïnspireerd is op de 2CV.” Dat suggereert dan weer dat we toch elementen van de oude Lelijke Eend gaan terugzien. Of interpreteren we het dan verkeerd? Het blijft nog even een verrassing...

12 oktober weten we meer, want dan zal de nieuwe Eend worden onthuld op de Autosalon van Parijs. Wij van Autoblog zijn uiteraard aanwezig, dus hou deze site in de gaten om niets te missen van het hete nieuws uit Frankrijk.

Foto's: de Citroën REVOLTe concept car uit 2009

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