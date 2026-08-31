Vreemde verkeersboete gekregen? Betaal hem niet!

Het Centraal Justitieel Incassobureau ( CJIB ) heeft de digitale deuren van MijnCJIB weer geopend na een technische uitglijder.

Door een systeemfout werden verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde personen gekoppeld. Het digitaal loket werd uit voorzorg dichtgegooid, maar is inmiddels weer veilig te gebruiken. Toch is de kous daarmee nog niet helemaal af.

Wat is er precies gebeurd?

Door een fout in de systemen van het CJIB kregen sommige burgers in hun digitale omgeving boetes of strafzaken te zien die helemaal niet op hun naam hoorden te staan. Zodra de instantie de blunder ontdekte, is de omgeving MijnCJIB offline gehaald om te voorkomen dat er meer privacygevoelige gegevens op de verkeerde schermen belandden. Ook is er direct melding gemaakt van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inmiddels zijn de gegevens in het systeem gecontroleerd en gecorrigeerd. Hoewel de digitale omgeving hersteld is, kan het zijn dat er in de tussentijd foutieve brieven op de mat zijn gevallen. Het CJIB is momenteel nog bezig met het rechttrekken van deze papieren post.

Wat moet je doen als je een 'vreemde' boete hebt gekregen?

Heb je een brief of beschikking ontvangen die door de storing foutieve informatie bevat? Dan meldt het CJIB dat je hier een persoonlijk bericht over krijgt. Maar als je het nu al zeker wilt weten: in MijnCJIB staan jouw zaken als het goed is weer volledig correct vermeld. Blijf je twijfelen of klopt de brief overduidelijk niet? Neem dan direct contact op met het incassobureau. De klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur. En nu maar hopen dat zo’n softwarefout niet veel vaker gaat voor komen, net als het flitsen van stilstaande auto’s .

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