CJIB is hoge verkeersboetes zat en stapt naar de Tweede Kamer

Jarenlang smeekt het CJIB, de overheid om wat te doen aan de alsmaar stijgende verkeersboetebedragen en de aftandse boeteverhoging wanneer je te laat betaalt. Nu lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. Naar aanleiding van een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Datacentrum (WODC) gaat de Tweede Kamer eindelijk in gesprek met het CJIB.

Uit het onderzoek van de WODC komt naar voren dat de boetes te hoog liggen en de verhoging bij niet betalen onrechtvaardig is. Het CJIB zegt hierover: ‘’Verkeersboetes zijn de laatste jaren zo hoog geworden dat ze geen recht meer doen aan de ernst van de overtreding. En omdat verhogingen bij niet betalen daar direct aan gekoppeld zijn, en bovendien veel hoger zijn dan verhogingen in bijvoorbeeld het strafrecht, moet er iets gebeuren. De politiek is aan zet en kan niet langer afwachten.’’

Kijk bijvoorbeeld alleen al naar de stijging van het gemiddelde verkeersboetebedrag. In 2019 was dat nog 75,57 euro. En vorig jaar? Al 112,82 euro. Meer dan 37 euro erbij in zes jaar tijd, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van het CJIB dat verdere stijgingen echt niet kunnen. ‘’Inmiddels liggen de hoogtes van de boetes ook in de vorm van een prejudiciële vraag voor bij de Hoge Raad die naar verwachting in de tweede helft van dit jaar daarover een uitspraak doet’’, voegt het CJIB hieraan toe. Kortom, hoog tijd voor verandering!

Wat wil het CJIB?

Woensdag 15 april gaat CJIB-directeur Johan Bac op bezoek in Den Haag voor een rondetafelgesprek. Het is niet duidelijk met wie hij precies gaat spreken. Het gaat er in ieder geval heen om het verhaal van het CJIB over te brengen en een aantal wijzigingen.

Sneller in termijnen betalen

Het CJIB vraagt om een verlaging van het drempelbedrag waarvoor mensen een betalingsregeling kunnen vragen. Met zo’n regeling spreek je af in welke termijnen je de boete betaalt. Je kunt nu alleen in termijnen betalen als je boete 75 euro of meer is. Het CJIB wil dit zodat mensen niet eerst hoeven te wachten op de verhoging. “De meeste mensen willen betalen, en doen dat ook, maar hoe hoger de boete, hoe minder snel die betaald wordt”, zo schrijft het CJIB aan de Kamer.

Aanpassing boeteverhoging na te laat betalen

Nog iets waar het bureau zich hard voor maakt is het verkleinen van de ophoging nadat je een verkeersboete te laat betaalt. Die is nu 50 procent en later 100 procent. Een boete van 100 euro wordt daarmee verdrievoudigd naar 300 euro. Het CJIB stelt voor om dezelfde maatregel te gebruiken als bij het strafrecht. Hierbij is de eerste verhoging 20 euro en de tweede verhoging 20% van het openstaande bedrag.

Voorkom nog hogere verkeersboetes

Het CJIB vraagt de Tweede Kamer ook om een blokkade te maken voor nog verdere verhogingen van verkeersboetes. Er moet een procedure komen waardoor het niet mogelijk is dat de boetes aan de hand van beleid nog verder omhoog gaan. Het mooie: je hoeft hiervoor de Wet Mulder niet aan te passen en kan dus vrij gemakkelijk ingevoerd worden.

Bron: CJIB