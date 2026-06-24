CJIB gooit vanaf 1 juli het roer om bij verkeersboetes

Jaarlijks verstuurt het CJIB zo'n 8 miljoen verkeersboetes. Daarvan worden er jaarlijks zo'n 1,2 miljoen niet op tijd betaald, met dure aanmaningen tot gevolg. De eerste keer gaat het boetebedrag keer anderhalf. De tweede aanmaning is een verhoging van 100 procent boven op het verhoogde bedrag. Zo kan een boete van 50 euro veranderen in een boete van 75 en daarna 150 euro!

Van deze kostenstijging houden ze bij het CJIB ook niet waardoor er een maatregel wordt getroffen. Vanaf 1 juli introduceert het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) namelijk een opvallende verandering. Wie zijn verkeersboete binnen acht weken vergeet te betalen, krijgt voortaan eerst een gratis waarschuwing voordat de overheid met de forse verhogingen begint te strooien.

Om te zorgen dat de brief niet ongeopend bij het oud papier belandt, heeft het CJIB de lay-out aangepast. De onderste helft van de brief is geel gekleurd, want dat is ‘’een signaalkleur die vraagt om aandacht’’, zegt het CJIB . Na ontvangst van deze gele waarschuwing krijgt de overtreder nog twee weken de tijd om het oorspronkelijke boetebedrag zonder extra kosten over te maken. Doe je dat dan nog niet, dan komen de aanmaningen weer.

Boete in termijnen betalen

Mocht het openstaande bedrag in één keer te hoog zijn voor de bankrekening, dan wijst de herinnering expliciet op de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Overtreders kunnen dan afspraken maken om de geldboete in maandelijkse termijnen af te lossen. Dit kon al, maar met deze brief hoopt het CJIB hier meer bekendheid voor te krijgen.

Pas op voor nepbrieven!

Het incassobureau waarschuwt nog maar een keer voor nepboetes, omdat hier de laatste tijd regelmatig meldingen over binnenkomen . Het CJIB benadrukt dat consumenten bij twijfel over de echtheid van de opvallende gele brief NOOIT zomaar de QR-code moeten scannen. Het advies is om in te loggen op de officiële website van het CJIB via DigiD. In het persoonlijke digitale dossier is direct te zien of er daadwerkelijk nog een overtreding openstaat.

Zo, dan kan deze verandering boven op de rest van de aanpassingen in het verkeer die vanaf 1 juli 2026 ingaan .

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