Het oude Grand Tour-trio maakt onverwachte comeback

Afscheid nemen is en blijft een lastig dingetje. Zeker als je Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May bent. Amazon presenteerde eerder dit jaar met veel bombarie de nieuwe presentatoren van The Grand Tour, maar helemaal zonder het oude trio lukt blijkbaar toch niet.

Het stokje doorgeven

Toen bekend werd dat Thomas Holland, James Engelsman (Throttle House) en Francis Bourgeois de nieuwe gezichten van The Grand Tour worden, vroegen veel fans zich hetzelfde af: leuk enzo, maar waar zijn Clarkson, Hammond en May? Dat antwoord is inmiddels bekend.

Mede-bedenker Andy Wilman liet aan 3BS Radio weten dat de drie oude rotten cameo's krijgen in het nieuwe seizoen. Geen complete roadtrip of een nieuwe special helaas, maar wel een symbolisch moment waarop ze het stokje officieel overdragen aan hun opvolgers. Wilman zegt dat hij de nieuwe presentatoren volledig steunt en juist daarom de overgang zo natuurlijk mogelijk wil laten verlopen.

Leren van Top Gear

Dat is ook allemaal best logisch. Toen Clarkson, Hammond en May in 2015 bij Top Gear vertrokken, gooide de BBC vrijwel direct een nieuw presentatieteam voor de leeuwen. Dat pakte... laten we zeggen... niet zo lekker uit. De jaren erna passeerden meerdere presentatoren de revue, maar het oude gevoel kwam natuurlijk nooit meer terug. Uiteindelijk verdween het programma zelfs helemaal van de buis.

Amazon is slim en lijkt die fout niet nog een keer te willen maken. Door het oude trio dus nog één keer langs te laten komen, krijgt de nieuwe lichting in ieder geval niet meteen de ondankbare taak om te doen alsof Clarkson nooit heeft bestaan. Dat scheelt al een hoop.

Zware schoenen om te vullen

Op 4 september verschijnt het nieuwe seizoen op Prime Video. Dat bestaat uit zes afleveringen en moet bewijzen dat The Grand Tour ook zonder zijn iconische presentatoren bestaansrecht heeft. Dat wordt allesbehalve een makkelijke klus.

Clarkson, Hammond en May waren ruim twintig jaar hét gezicht van autotelevisie. Eerst bij Top Gear en daarna bij The Grand Tour. Chemie zoals die van dat trio kom je nou niet elke dag tegen.

Maar met Throttle House haalt Amazon in ieder geval twee presentatoren binnen die al jaren bewijzen dat ze auto's niet alleen begrijpen, maar er ook vermakelijke televisie van kunnen maken. En als Clarkson, Hammond en May onderweg nog even langskomen om het stokje officieel over te dragen, voelt dat eigenlijk precies zoals het hoort.

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