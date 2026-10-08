Clarkson heeft een nieuw plan, en het is precies zo gek als je hoopt

Jeremy Clarkson heeft op zijn Diddly Squat Farm inmiddels koeien, schapen, gewassen en waarschijnlijk een indrukwekkende verzameling problemen. Maar toch is er een landbouwproduct dat eigenlijk nog mist. Precies, een auto. Maar geen zorgen, want daar gaat Clarkson nu verandering in brengen. Prime Video heeft namelijk een nieuwe Clarkson’s Farm-special aangekondigd waarin hij weer eens met een Jaguar aan de slag gaat.

Van akker naar carrosserie

De basis van het project is een Jaguar F-Type V6S. Dat is natuurlijk al een geweldig startpunt voor een Clarkson-project, maar als je Clarkson een beetje kent dan weet je dat hij niet 'gewoon' een Jaaaaggg gaat verbouwen.

Wat die dan wel gaat doen? Clarkson wil zoveel mogelijk materiaal van zijn eigen boerderij gaan gebruiken. Zo krijgt de F-Type een interieur van leer en worden er wollen tapijten gebruikt die allemaal afkomstig zijn van Diddly Squat. Dat klinkt natuurlijk wel een beetje alsof je een Jaguar bij een boerderijwinkel bestelt, maar dat is pas het begin.

De voormalig Top Gear/Grand Tour presentator gaat namelijk vlas verbouwen op zijn land. Van de vlasvezels wil hij een composietmateriaal maken dat als vervanging voor carbonfibah kan dienen. Met dat materiaal gaat hij vervolgens delen van de auto fabriceren.

Gelukkig komt Ian Callum ook langs

Omdat een beetje hulp nooit kwaad kan, krijgt Clarkson gezelschap van niemand minder dan Ian Callum. Dat is niet zomaar even iemand met een schroevendraaier: Callum ontwierp namelijk onder meer de oorspronkelijke Jaguar F-Type, de XK en C-X75 en was ook verantwoordelijk voor iconische Aston Martins als de DB7, DB9 en Vanquish.

Dat is waarschijnlijk maar goed ook. Clarkson heeft dan wel jarenlang auto's getest, gesloopt, verbouwd en op ongekende wijze mishandeld, maar dat betekent natuurlijk niet dat je ook weet hoe je een carrosserie moet ontwerpen.

De bedoeling van dit hele gebeuren is dat de Jaguar uiteindelijk een soort rijdend visitekaartje wordt voor alle materialen die op de boerderij zijn geproduceerd. Clarkson is trouwens niet de enige die vlascomposiet wil gaan gebruiken. BMW gebruikt het spul bijvoorbeeld voor de elektrische M3.

Clarkson is weer even autoboer

De special heet Jeremy Grows a Car: A Clarkson’s Farm Special en verschijnt in 2027 op Prime Video. Een exacte releasedatum is helaas nog niet bekend.

Het is daarmee de eerste keer sinds het einde van The Grand Tour dat Clarkson weer echt een autoproject voor televisie oppakt. En dat doet hij natuurlijk niet door gewoon een auto te kopen en er een rondje mee te rijden.

Een Jaguar die deels uit Diddly Squat komt dus.

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