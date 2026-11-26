De kogel is dan eindelijk door de kerk. Top Gear gaat officieel een nieuw tijdperk tegemoet en heeft daarvoor een opvallende nieuwe host uit de keuken weten te trekken: Gordon Ramsay. Dat nieuws is uiteraard ook bij voormalig Top Gear-presentator Jeremy Clarkson belandt, en die had daar wat over te zeggen.

Clarkson ziet de ironie wel

Clarkson reageerde op X op de aankondiging dat Gordon Ramsay de nieuwe presentator van Top Gear wordt. Clarkson, die Top Gear van 2002 tot 2015 presenteerde, schreef: "I opened a restaurant. He's doing a car show."

Ongekend mooie ironie natuurlijk aangezien de rollen nu omgekeerd zijn. Jeremy is de afgelopen jaren hartstikke druk geweest met zijn boerderij en is daarnaast ook nog eens eigenaar van zijn eigen restaurant en andere horecaprojecten. Gordon Ramsay daarentegen is vooral bekend als chef-kok en restauranteigenaar en duikt straks dus achter het stuur voor een autoprogramma.

Ook Richard Hammond werd benaderd

Ook Richard Hammond is benaderd door de BBC voor een nieuw Top Gear-avontuur, maar die heeft het aanbod toch vriendelijk afgeslagen. De 56-jarige presentator vindt zichzelf naar eigen zeggen te oud voor een nieuw hoofdstuk en denkt dat het programma beter af is met een jongere cast. "Ik heb het gedaan. Ik zou het niet nog eens willen doen", laat Hammond weten tegenover Times Radio.

Over de keuze voor Gordon Ramsay is de ex-presentator hartstikke positief. Hammond twijfelt niet aan de passie van de chef-kok en denkt dat zijn komst harstikke goed zou kunnen werken.

Ook oud Top Gear-presentator Tiff Needell reageerde op het nieuws. Hij liet even van zich horen op X en was blij om te horen dat Top Gear weer op tv komt.

Gordon Ramsay gaat dus een poging doen om Top Gear nieuw leven in te blazen en zal in 2028 terugkeren op de buis. Over andere presentatoren is nog niets bekend, maar ook dat zal vast snel naar buiten komen.

Wat denken jullie? Is Gordon Ramsay een goede keuze? Ik lees het graag in de reacties.