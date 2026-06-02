Code geel: blijf weg van de avondspits, ik herhaal, blijf weg van de avondspits!

Het is weer een aantal dagen mooi weer geweest in Nederland. We weten allemaal wat dat betekent: flinke onweersbuien. Deze ronde kan het plaatselijk nog heftiger worden met grote hagelstenen en een grote bak regen. Dit is wat je vandaag kunt verwachten van het weer volgens het KNMI.

‘’Vanochtend trekken er al enkele buien over het land met plaatselijk onweer. Vanmiddag ontstaan er boven het zuidwesten stevige onweersbuien. Deze onweersbuien trekken in de loop van de middag naar het noordoosten en worden daarbij zwaarder. Naast blikseminslag is er vooral in de noordoostelijke helft plaatselijk kans op schade en overlast door windstoten en zware regen’’, schrijft het KNMI.

Noord-Oost Nederland is de lul

Vooral in Groningen en Friesland gaat het er hard aan toe. Er kan plaatselijk een windje blazen met stoten van 60 tot 70 km/u. ‘’Ook is er plaatselijk hagel van 1-2 cm doorsnede mogelijk’’, volgens het KNMI en kan er 20 tot 20 millimeter neerslag vallen in korte tijd.

De buien verlaten ons land in de eerste helft van de avond, oftewel precies in de avondspits. Zo razen de buien over Zuid-Holland tussen 13:00 en 16:00 uur en komen tussen 16:00 en 19:00 uur aan in Friesland. Daarna is Groningen aan de beurt tussen 17:00 en 20:00 uur.

Wat kun je verwachten en doen in het verkeer tijdens de onweersbuien?

Het instituut geeft code geel af. Het KNMI raadt hierbij nog niet af om de weg op te gaan. Wie wel extra moeten opletten, zijn fietsers, vrachtwagens en auto's met aanhanger of caravan door de listige windstoten. Verder kun je sneller slippen of minder zien door opspattend water. Kleine wegen en tunnels kunnen door wateroverlast worden afgesloten.

Wat kun je daar dan het beste tegen doen? Wegblijven zoals ons advies veelvuldig klinkt, maar je kunt ook wat langzamer rijden, een grotere afstand houden tot voorliggers en grote waterplassen op een veiliger manier ontwijken. Natuurlijk is het ook handig om even de actuele situatie op de weg te checken voor je vertrekt via Rijkswaterstaat .

Foto door spotter @rubenyje

