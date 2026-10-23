KNMI adviseert specifieke groep automobilisten tijdens storm: blijf weg!

Nederland krijgt vandaag te maken met Storm Austen. Ook in het verkeer moet je rekening houden met de storm. Dit zijn de adviezen van het KNMI.

Het weerinstituut bevestigt dat Nederland met een storm te maken krijgt. “Vanaf het einde van de middag komen er in het zuidoosten en het zuidwestelijk kustgebied zware windstoten voor van 75-90 km/u. De wind komt uit richtingen tussen west en zuidwest.’’ Vanaf 75 kilometer per uur spreken we van zware windstoten en vanaf windkracht 9 spreken we van storm. Dat is dus het geval.

De eerste die getroffen worden, zijn dus de provincies Zeeland en Zuid-Holland. Later in de avond gebeurt dit ook in het oosten en westen, komende nacht in het Wadden- en IJsselmeergebied. Vanaf 17:00 uur (in Noord-Brabant vreemd genoeg) geldt code geel en dat duurt vooralsnog tot zaterdagochtend 09:00 uur, maar dit kan ieder moment worden aangepast. Bekijk hier wat voor jouw provincie geldt

© Bron: KNMI

Adviezen KNMI

Het KNMI waarschuwt ook expliciet voor extra gevaar op de weg: “Doordat de bomen nog vol in het blad staan, zullen er veel kleinere takken afbreken, met vooral hinder voor het verkeer.’’ Toch verbiedt het weerinstituut je niet om met je auto naar buiten te gaan.

Bij code geel door windstoten en storm is er volgens het KNMI “kans op schade, overlast en ongelukken door het afbreken van boomtakken en rondvliegende voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels.’’ Je moet daardoor extra oppassen bij open water en bruggen, want daar blaast de wind op z’n hardst.

Voor weggebruikers heeft het KNMI alleen het volgende advies: “Ga niet de weg op met een auto met aanhanger of caravan of met een vrachtwagen.’’ Met een karretje achter je auto of met een vrachtwagen vang je uiteraard meer wind op. Een windstoot met deze snelheden kan genoeg zijn om jou en je caravan omver te blazen.

Waarom heet de storm Austen?

Ieder jaar maken weerstations over verschillende landen afspraken met elkaar over de namen van stormen. Het lijkt voor de weergekkies een soort spel te zijn, maar het heeft ook een doel: angst zaaien. Het KNMI schrijft: “Door herkenbaarheid hopen we zoveel mogelijk mensen te bereiken met onze waarschuwing voordat het weer toeslaat.’’

De eerste storm van het jaar heet Austen dankzij de Ierse weerdienst Met Éireann. Dit station kwam met de naam Austen als verwijzing naar de eerste directeur van de Ierse weerdienst in 1936, Austen H. Nagle.

De volgende storm krijgt een naam die onze KNMI heeft verzonnen. De naam is Boelo. Watteh? Het KNMI legt uit dat Boelo “een Oost-Groningse naam is die is ingestuurd door een Groninger bij wie deze naam al generaties lang in de familie voorkomt.’’

Later dit jaar kunnen we storm Shaun krijgen , vernoemd naar Shaun het Schaap. Ja echt waar. Dit komt door de Britse weerdienst Met Office die een samenwerking aanging met de makers van de bekende animatieserie. Het blijven mafklappers, die Britten.

Hoofdfoto: Boom 1 -Audi en Saab 0 gespot door floridos

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