Code geel voor heel Nederland: dit merk je onderweg

Wie vanmiddag nog een glimmende auto heeft, doet er verstandig aan daar niet al te gehecht aan te raken. Het KNMI heeft namelijk voor heel Nederland code geel afgegeven vanwege pittige onweersbuien die later vandaag over het land trekken. En zoals wel vaker bij Nederlands zomerweer geldt: het kan binnen een paar minuten omslaan van terrasweer naar ruitenwissers-op-standje-turbo.

Onweer tijdens de spits

Volgens het KNMI geldt de waarschuwing vanaf 15.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Verspreid over het land kunnen stevige onweersbuien ontstaan, waarbij spannende zaken als hagel, zware regenval en windstoten voor kunnen komen. De timing is natuurlijk nooit ideaal. De eerste buien worden namelijk verwacht terwijl veel Nederlanders net onderweg zijn naar huis. Het hele scenario betekent zoals je waarschijnlijk verwacht: kans op slecht zicht, nat wegdek en files die nog wat langer duren dan normaal.

Ook hagelstenen tot zo'n twee centimeter behoren tot de mogelijkheden. Daarmee sla je niet direct een voorruit kapot, maar ze kunnen wel bijdragen aan (ongewenste) glijpartijen.

Oppassen voor aquaplaning

Naast hagel waarschuwt het KNMI voor windstoten tot ongeveer 60 km/u. Dat is vooral vervelend voor motorrijders, automobilisten met een caravan of aanhanger en iedereen die denkt dat cruise control en regen een ideale combinatie zijn. Door hevige regenval kunnen wegen lokaal onder water komen te staan. Vooral tunnels, lagere wegen en afritten zijn altijd gevoelig voor wateroverlast. Inderdaad, daarbij neemt ook de kans op aquaplaning toe. Vind je dat spannend? Dan kan je uiteraard hier even kijken voor tips.

Het advies is dan ook weinig verrassend: snelheid aanpassen, meer afstand houden en niet proberen te ontdekken hoe diep die enorme plas op de rechterrijstrook werkelijk is.

Vanavond beter

Het goede nieuws is dat de zwaarste buien volgens het KNMI in de loop van de avond weer verdwijnen. Voor die tijd is het vooral een kwestie van het weerbericht in de gaten houden en iets meer geduld meenemen dan normaal. Uiteraard kan het nooit kwaad om even Rijkswaterstaat in de gaten te houden voor de actuele verkeerssituaties.

Want laten we eerlijk zijn: de meeste auto's kunnen prima tegen een beetje regen. Het zijn meestal de bestuurders die denken dat de natuurwetten tijdelijk niet meer gelden zodra ze haast hebben.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover