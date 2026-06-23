Code oranje en nationaal hitteplan: Dit betekent het voor jouw auto

Het RIVM en KNMI zijn eruit: vanaf woensdag 24 juni is het nationale hitteplan in heel Nederland actief. Het belooft een paar dagen lang boven de 27 en op sommige plekken zelfs 35 graden Celsius wordt. Dit zijn lekkere zomerse temperaturen meer, dit is een loeihete tropische klap! Is dit dan het moment om lekker te gaan toeren met een cabrio?

Samen met het hitteplan wordt code oranje van kracht. Vanaf dan is het volgens de KNMI ‘’voor raadzaam om op te letten’’ omdat dit weersituaties zijn ‘’waarbij de impact groot is’’. Ook het gebruik van de auto en het verkeer in het algemeen moet zich aanpassen aan het warme weer.

Dit kun je verwachten

Door de gillende en aanhoudende hitte is er volgens het KNMI een grote kans op gevaarlijke situaties in een auto die stilstaat. Door de rijwind wordt niet alleen de cabine gekoeld door de open ramen, maar ook de aandrijflijn en remmerij. Te lang stilstaan in een file kan, vooral bij oudere auto’s en auto's die qua koeling niet goed zijn onderhouden, gevaarlijk zijn.

Ook het wegdek kan het flink te verduren krijgen. ‘’Wegen en bruggen kunnen worden afgesloten door het smelten van asfalt en schade’’, waarschuwt het instituut. Ook bos- en bermbranden kunnen voor vertragingen en afgesloten wegen zorgen. Check dus voor vertrek even of je beoogde route wel mogelijk is. Wie met de trein reist kan ook maar beter een keertje extra de NS-app controleren op vertragingen of uitgevallen treinen. Door het warme weer kan de rails uitzetten waardoor de trein niet of pas wat later kan rijden.

Dit kun je doen

Ga je toch de weg op terwijl code oranje en het nationale hitteplan van kracht is? Volg dan de volgende adviezen op:

Controleer de koelvloeistof in je auto

Neem onderweg genoeg water mee,

Zorg voor een opgeladen telefoon

Laat geen kinderen of dieren achter in een dichte auto, ook niet voor een paar minuten

Bekijk voor vertrek de actuele situatie op je route

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Foto: Ferrari Roma Spider gespot door ecnerualcars