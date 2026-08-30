Collectie met Italiaanse pareltjes gaat onder de hamer in Knokke

Het einde van de zomer is in zicht en dat betekent dat het langzamerhand ook weer tijd wordt voor het meest exclusieve autofeestje van de Benelux. Begin oktober vind de Zoute Grand Prix plaats in Knokke. Daar zullen weer de nodige pareltjes worden geveild, inclusief een complete collectie.

De collectie bestaat uit twaalf auto’s, voornamelijk Italiaans. De auto’s zijn bij elkaar gesprokkeld door twee Zwitserse gebroeders Keller. Een van de twee broers is helaas overleden en daarom doet de andere broer de collectie nu van de hand. De auto’s worden allemaal No Reserve geveild door Bonhams. We lichten een paar hoogtepunten uit.

Lamborghini Miura P400 S (1970)

Het topstuk van de collectie is zonder twijfel deze Miura. Er zijn heel weinig ontwerpen die de tand des tijds zo goed hebben doorstaan als dit design van Marcello Gandini. Het is gewoon moeilijk te geloven dat dit ontwerp al 60 jaar oud is. Overigens is deze specifieke auto ietsje jonger, want dit is een P400S. Deze versie heeft iets meer vermogen (370 pk) en extra luxe, zoals elektronische ramen en (optioneel) airco. Deze specifieke auto was origineel oranje, maar zoals je ziet is ‘ie overgespoten in geel. Dat maakt niet uit, want de Miura kan iedere kleur hebben. De auto is origineel geleverd in Zwitserland en heeft sindsdien het land niet verlaten. Maar daar gaat dus verandering in komen, als de auto straks geveild wordt in Knokke. Bonhams verwacht dat deze Lambo goed is voor € 1,6 tot € 2 miljoen.

Lamborghini Countach 25th Anniversary (1989)

De collectie bevat niet alleen een Miura, maar ook diens opvolger: de Countach. Ook de Countach vloeide voort uit de pen van Marcello Gandini, maar het is een heel andere auto. Elegantie maakte plaats voor agressie. De 25th Anniversary – die we hier zien – deed er nog eens een schepje bovenop, met een opvallende bodykit. Dit was het werk van een jongeman genaamd Horacio Pagani (hoe zou het daarmee afgelopen zijn…?). Dit rode exemplaar heeft nog maar 23.084 kilometer op de teller. De verwachte opbrengst is 5 tot 6 ton. Dat valt eigenlijk reuze mee.

Ferrari Dino 246 GT (1974)

De Dino was officieel geen echte Ferrari, want zoals Enzo zei: een echte Ferrari moet een twaalfcilinder hebben. Inmiddels heeft zelfs het topmodel van Ferrari een zescilinder, dus mogen we de Dino met terugwerkende kracht ook wel als een echte Ferrari beschouwen. Het gaat hier om een Dino 246 GT, met de grotere 2,4 liter V6 die 195 pk produceerde. Veilinghuis Bonhams verwacht dat deze auto € 240.000 tot €280.000 gaat opbrengen, dus dat geeft wel aan dat deze auto inmiddels wordt beschouwd als een echte Ferrari.

Maserati Ghibli (1967)

Het is niet de duurste, maar wat ondergetekende betreft wel een van de gaafste auto’s uit de collectie: deze knalgele Maserati Ghibli. De originele Ghibli is een designhoogstandje van Giorgetto Giugiaro en de gele kleur staat ‘m verdraaid goed. Onder de motorkap ligt een 4,7 liter V8, goed voor 310 pk. Bonhams schat de waarde op € 90.000 tot € 130.000. Een koopje! Oké, ze zijn nog een stuk goedkoper geweest in het verleden, maar vergeleken met veel Ferrari’s is het een koopje.

Porsche 964 Carrera RS (1992)

De Keller-broers hadden duidelijk een voorkeur voor Italiaans, maar ze kwamen toch ook in de verleiding om een Porsche te kopen. We komen namelijk deze fraaie 964 Carrera RS tegen in de veiling. Als je dan toch een Porsche koopt, is dat natuurlijk een uitstekende keuze. De auto lijkt op sommige foto’s bijna zwart, maar heeft in werkelijkheid een fraaie donkerpaarse kleur. Op de stoelen zien we ook funky paarse en roze vlakken, in typische jaren ’90-stijl. Bonhams rekent op € 180.000 tot € 220.000 voor deze Porker.

En meer

Dat was nog niet alles. De collectie bevat nóg een Maserati Ghibli (een zilverkleurige), een Ferrari 512 BB, een 365 GTC/4, twee Ferrari 308 GTB’s, een Fiat Dino Spider 2000 en tot slot een Porsche 997 GT3 Cup S. Die laatste is om meerdere redenen een vreemde eend in de bijt, maar dat maakt verder niet uit.

Welke auto zou jij het liefst meenemen uit deze collectie? Laat het weten in de comments!

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