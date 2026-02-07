Wouters Wijze Woorden – Maak de particuliere EV wegenbelastingvrij

Laten we het nu eens anders aanpakken, de zakelijke markt is genoeg gestimuleerd.

Column – Het was een zonnige dag aan het begin van de zomer rond 2010, ergens in een heuvelachtige plek in Europa, dat weet ik nog wel. We reden in een product van de Volkswagen Group. Iets met lekker veel paardenkrachten, want daar houden we van. Tijdens lunch waren er van die houten picknickbanken met rode parasols. Lekker vrolijk, maar als rugpatiënt zit ik daar niet heel fijn op.

We schoven zo’n bankje op en wierpen een blik op de lunchkaart. Zoals altijd was het verstandig om je niet te overeten aan de heerlijke gerechten op de kaart. Voordat we überhaupt konden bestellen, schoof een Duitse productmanager bij ons aan de picknicktafel. Hij was op een missie, zoveel was duidelijk. Een dame nestelde zich naast haar collega en cameraman Martijn. We gingen uitgehoord worden.

Het ontbrak de manager niet aan ambitie. Hij keek ons zo indringend aan dat je zelfs zonder grappen over de Duitse cultuur wellicht al wel een beeld hebt. Zijn vraagstelling was evenzo Duits: “Hoe zit dat nou precies met de autobelastingen in Nederland?”.

Waarom kopen jullie die flut-TDI’s?

Ze hadden zich namelijk enorm verbaasd over de enorme vraag naar auto’s met kleine dieselmotoren. De befaamde Polo Bluemotion, de Skoda Fabia Combi Greenline, dat soort spul. Je kunt het bij het huidige Skoda niet meer voorstellen, maar hun groene oplossing was ooit een kleine dieselmotor. Niet elektrisch, niet plug-in hybride, maar de nagelende 1.2 TDI in een compacte station.

Ze zullen het bij Skoda nooit toegeven, maar het was een mooi staaltje greenwashing. Al die auto’s met een 1.2 TDI waren feitelijk een slechte deal, voor iets meer geld kreeg je een viercilinder TDI met meer vermogen, meer koppel en meer laufkultur. In de praktijk was de viercilinder TDI niet eens zo gek minder zuinig.

In Nederland waren die driecilinder TDI’s echter wegenbelastingvrij (geen motorrijtuigenbelasting of MRB) en dat was het magische woord voor de Nederlandse consument. Ze waren niet aan te slepen.

Een particulier wil helemaal geen elektrische auto

Als jij een particulier bent die een elektrische auto rijdt: gefeliciteerd je bent de uitzondering die de regel bevestigd. De vraag naar EV’s vanuit de particuliere koper valt tegen, vies tegen. Vandaar dat de elektrische auto een forse afschrijving kent en de EV’s massaal worden geëxporteerd.

Ik snap de aarzeling om elektrisch te gaan rijden. Zo fantastisch is de keuze aan tweedehands elektrische auto’s nu ook weer niet. Een leuke cabrio, coupé of betaalbare stationwagon zit al niet in het aanbod.

Bovendien is er een grote groep kopers die hun auto gebruiken om op vakantie te gaan. Het kan met een elektrische auto, maar het is ALTIJD beter met een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor. De superieure acceleratie gebruik je toch niet op lange ritten en moderne auto’s zijn allemaal stil genoeg op de snelweg.

Tanken kost letterlijk anderhalve minuut, waarna je met de meeste auto’s 700-1.200 km kan rijden. Voor de EV-rijders die claimen toch iedere 250 km te moeten plassen: een doktersbezoek is wellicht ook aan te raden, dat is niet namelijk niet normaal.

Als je bovendien niet thuis kan laden, wordt het (mogelijk) een gevecht om die vrije laadpaal in de straat. En zo goedkoop is laden dan ook opeens niet meer.

Als rasechte EV-rijder vind je dit allemaal onzin, maar dan heb ik nieuws voor je: de rest van de Nederlandse consumenten denkt nog wel zo. Kortom: we moeten iets doen om de particuliere EV aantrekkelijker te maken.

Maak de EV voor de particulier wegenbelastingvrij

Als het voor astmatische diesels werkte, dan moet het voor die “superieure” elektrische auto’s helemaal werken. Mijn plan is simpel:

Geen wegenbelasting voor particuliere bezitters van elektrische auto’s.

Waarom kies ik niet voor een algemene vrijstelling van de MRB voor alle EV’s? Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste moet de schoorsteen in Den Haag ook gewoon roken. Daarvoor moet genoeg worden opgehaald bij de automobilist. Als je het daar niet mee eens bent, zoek een politieke partij die zich daar hard voor maakt en stem daar dan op.

Ten tweede leggen zo’n beetje alle grote bedrijven hun werknemers op dat ze alleen nog maar een elektrische auto mogen kiezen. Zelfs bedrijven actief in de, we noemen maar eens wat, de luchtvaart of zwaar vervuilende industrie, zetten hun accountmanagers in de spreekwoordelijke Tesla of een andere EV. Zo dragen ze toch hun steentje bij nadat ze met hun Boeing geland zijn of de vuilverbrandingsoven hebben uitgezet.

De particulier moet wel over de drempel worden geholpen, dus schrap die MRB voor de particuliere EV!

Ik wil zelf nog steeds een Taycan, maar alleen het schrappen van de MRB is nog niet genoeg. Het is wel een begin, dus wie weet…. Ik heb er zelfs al één gevonden in de juiste kleur.

Foto: wat een lekker kleurtje he meer foto’s van de Rubystone Taycan op spots.