Complete GTA 6-map en gameplay lekt op internet, Rockstar niet blij

Je kunt er inmiddels bijna de klok op gelijk zetten. Staat Rockstar op het punt om iets nieuws van GTA 6 te laten zien? Dan duiken er ergens op internet opeens wel weer gelekte beelden op. Nog voordat Rockstar zelf met een uitgebreide gameplay-presentatie komt, circuleren er al video's én een complete kaart van de game op internet. Dat gaat lekker heren!

Geen paniek (of juist wel)

In de video's zien we hoofdpersonage Jason onder meer basketballen, een straatgevecht beginnen en rondrijden in een Vapid Ganado. Dat is natuurlijk GTA-taal voor een Chevrolet El Camino uit de jaren 70. Ook lijkt Rockstar een nieuw systeem te introduceren waarbij je personage beter wordt in bepaalde vaardigheden naarmate je ze vaker gebruikt.

Voordat je nu meteen begint te klagen over de graphics of de rijphysics: de beelden zouden afkomstig zijn uit een oude ontwikkelversie van de game, mogelijk zelfs uit 2023. Met andere woorden: de kans is groot dat de uiteindelijke game er inmiddels behoorlijk anders uitziet.

Rockstar trekt de stofzuiger door het internet

Wat veel interessanter is dan de beelden zelf is misschien wel de reactie van Rockstar. Het bedrijf zegt officieel niets, maar ondertussen verdwijnen video's sneller van internet dan dat ze erop kwamen. YouTube-video's worden offline gehaald, Reddit-berichten verdwijnen en Take-Two lijkt overal auteursrechtclaims uit te delen.

Volgens verschillende media komt het lek van een groep die zichzelf CyberLeek noemt. Die zegt hiermee een statement te willen maken tegen de steeds verder digitaliserende game-industrie. Of dat daadwerkelijk de reden is, wie zal het weten?

























Nog heel even wachten

Mocht je de verleiding kunnen weerstaan om korrelige video's met watermerken en crypto-reclames te bekijken, dan hoef je niet lang meer geduld te hebben. Op 27 augustus laat Rockstar eindelijk zelf uitgebreid zien wat GTA 6 allemaal in huis heeft.

En ja, als er één ontwikkelaar is die keer op keer bewijst dat vroege builds weinig zeggen over het eindresultaat, dan is het Rockstar wel. Maar tot die tijd zal het internet zich ongetwijfeld blijven vermaken met ieder nieuw frame dat ergens opduikt. Zoals altijd eigenlijk.

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