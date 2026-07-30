Audi Q9 heeft configurator: hoe luxueus kan je hem maken?

Met het wegvallen van de Audi A8 ontstaat er qua luxe een gat in het gamma. Geen zorgen, met de Audi Q9 gaat dit gedicht worden, of in ieder geval is dat het doel. Want naast het zijn van een grote SUV om tegen de Mercedes GLS en BMW X7 te strijden, is de Q9 ook de nieuwe absolute topper in het gamma. De eerste keer dat Audi het getal 9 gebruikt. De configurator staat nu live in Duitsland en die geeft ons een beeld van wat je kan verwachten.

Om mee te beginnen: ja, de Duitse configurator voor de Audi Q9 heeft ook al een prijs van 108.400 euro (111.380 euro rijklaar). Dan krijg je de vooralsnog enige voortstuwing in Duitsland, de 299 pk sterke 3.0 liter TDI V6. De e-hybrid die ook voor Nederland beschikbaar komt, wordt binnenkort duidelijker gemaakt en dan weten we daar meer over. Aangezien de TDI niet naar Nederland lijkt te komen, is er op de Duitse prijs geen peil te trekken.

Configurator Audi Q9

We verwachten ook heel eerlijk gezegd niet dat de Audi Q9 voor enorme absolute getallen gaat zorgen hier, het lijkt vooral een model voor de VS te zijn. Als jij een familieman met geld voor een luxe familiebak bent en nu verontwaardigd denkt dat we onzin praten, doen we even het volgende. We nemen je even mee in de configurator die waarschijnlijk wél relevant gaat zijn voor Nederland en pikken daar even wat dingetjes uit. Dit valt er op.

Kleuren en velgen

Allereerst, zoals vrijwel elke auto mag je kiezen tussen een aantal velgen en kleuren in de configurator van de Audi Q9. De keuze is niet reuze en we zien geen optie voor Audi Exclusive, al zal die er als je lief vraagt vast zijn. Tot die tijd heb je de keuze uit zwart, twee keer wit, twee keer grijs, één keer zo donkergroen dat het bijna zwart is, donkerblauw, groen dat bijna zilver lijkt en blauw dat bijna zilver lijkt. Een eh, zakelijk kleurenpalet.

Je krijgt de keuze uit 10 velgdesigns van 20 tot 23 inch. De 20 inch ogen zo iel dat daar één set voldoende was, voor 21, 22 en 23 inch krijg je elk drie sets. Voor sommige sets heb je het S Line-pakket nodig, je kent het wel. Voor dit artikel hebben we gekozen voor de 23 inch velgen die wat putdekselachtig overkomen, die zijn vrij uniek voor de Q9. Dat in combinatie met Agavengrün Metallic en een rood interieur.

Interieur

In het interieur krijg je natuurlijk ook de keuze tussen allerlei materialen en kleuren in de configurator van de Audi Q9. Nieuw voor de Q9 is bekleding van 'alpacavezel'. Ja, wol van die geinige lama-achtige beesten in je bekleding verwerkt. Leder mag natuurlijk ook. Zwart, beige en bepaalde bruintinten zijn bekende opties, maar ook een bijzondere zwart-groene two-tone is mogelijk.

Voor onze prachtige groene Audi Q9 hebben we gekozen voor rood kunstleder. Dat staat mooi bij het exterieur. Wel zien we hier dat niet het hele interieur met rood bekleed wordt, alleen de stoelen en de deurbekleding. Dan wordt het geheel niet zo rood: ergens wel fraai.

Opties

Goed, dan even wat leuke opties uit de configurator die het luxe karakter van de Audi Q9 onderstrepen. We zien een Bang & Olufsen-speakeroptie voor 975 euro die het heeft over '4D-audio'. Dan wordt de geluidsbeleving nog beter dankzij speakers in de hoofdsteun en vibraties in de stoel. Ook bijvoorbeeld voor 1.400 euro het welbekende dak met elektrochromatische panelen bijvoorbeeld, waardoor je het dakraam gedeeltelijk lichtdoorlatend kan maken.

Ook komen net als bij de Audi Q7 de bijzondere knipperlichten naar de Audi Q9. De nieuwe optie die de richting die je op wil op de grond projecteert naast natuurlijk de dynamische richtingaanwijzers die op de voor- en achterlichten zelf zitten. Dit zit in het Tech Plus-pakket voor 3.700 euro. Over verlichting gesproken: verlichte lamellen in de S Line-grille zijn ook mogelijk. Hallo BMW.

Ook bijzonder voor de Audi Q9 zijn automatische deuren. Ja, net als bij een Rolls-Royce kun je met een druk op de knop alle deuren openen en sluiten. Dat kan overigens ook met de Audi-app. Technologie, het blijft bijzonder.

Nog een paar losse geinige opties, zoals een ingebouwde dashcam zodat je makkelijker je materiaal kan opsturen naar Dumpert. Ook kan je 'zwevende naafkapjes' bestellen, wederom à la Rolls-Royce (naafkapjes met een gewichtje erin zodat het Audi-logo altijd zichtbaar is bij draaiende wielen) en ten slotte de optie om het een zeszitter te maken. Dat klinkt als een downgrade als je weet dat de Q9 anders een zevenzitter is, maar door de middelste zitrij op te delen kunnen dat twee captain's chairs worden. Een bekend trucje, voor de luxepaarden die een Audi Q9 willen een goede optie.

Zelf pielen met de configurator kan op de website van Audi Duitsland. De Nederlandse configurator zal spoedig volgen.