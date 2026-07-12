Configurator voor EV van 25k lijkt perfect, met een 'maar'

De wens om steeds meer voor steeds minder te krijgen is overal present. Alleen helaas komen auto's, vooral elektrisch, tegenwoordig met een heftig prijskaartje en dat blijft ook zo. Wij kunnen dan nog terugvallen op piepkleine stadsautootjes, maar in de VS is dat een no-go. Daar wil je op zijn minst dat het een pickup is. Een startup genaamd Slate belooft een elektrische truck aan te bieden voor 25.000 dollar (21.895 euro) en lijkt die belofte nog steeds waar te maken. De configurator schetst een positief beeld, maar wees wel ietwat gewaarschuwd.

We schreven over Slate in april vorig jaar, toen duidelijk werd wat de intentie is. Een voor de Amerikaanse markt bedoelde, spotgoedkope truck. Wel werd direct duidelijk wat je moet inleveren. De specs zijn 'voldoende', 241 kilometer bereik op de standaard accu met een mogelijke upgrade naar 364 kilometer. De motor zit achterin en levert 204 pk, maar het ding weegt met 1.600 kg niet bizar veel. Het ding is heerlijk bonkig en eenvoudig van aard, zowel binnen als buiten. Geen scherm, wel een ingebouwde telefoonhouder. Niet eens lak: dat moet je zelf doen. En oh ja: om de ramen te openen krijg je een slinger. Ja, echt. Het is echt de essentie van een truck, om de elektrische truck zo bereikbaar mogelijk te maken.

Slate: werkt het?

De grap is: het lijkt te werken. Toen meer details over de Slate duidelijk werden, was het internet positief verrast. Nu je hem ook kan pre-orderen, gebeurt dat al veelvuldig. Nu komen ook steeds meer details aan het licht en kan je zelf ook pielen met de configurator. Dat lijkt een uitkomst van jewelste.

Om mee te beginnen: de kaalste Slate wordt 'The Blank Slate' genoemd. Een grappige woordspeling op de Engelse term voor 'een schone lei'. Dan krijg je dus een ongelakte, matgrijze Slate voor 24.950 dollar. Als je hem als werkpaard gaat gebruiken heb je ook niet meer nodig. Stel dat je liever een SUV hebt, dan mag dat ook, dan krijg je een vierkante achterkant met twee extra stoelen. Een Fastback-SUV mag zelfs met een iets afgevlakte achterkant. En dat laatste zonder dak, zodat de achterpassagiers in de open lucht zitten, mag ook. De drie opties buiten de truck kosten extra: 29.950 dollar voor de SUV en 31.950 dollar voor de Fastback-SUV.

Doe-het-zelf

Hetgeen wat vooral opvalt in de configurator is dat Slate de nadruk legt op eenvoud en kostenbesparingen. Zo is er geen andere kleur mogelijk. Alle Slates zijn grijs. Maar! Er is wel de wereld aan wraps en stickers mogelijk. Een breed scala kleuren, waaronder zelfs geinige samenwerkingen. Zo zijn er vijf kleuren mogelijk in samenwerking met Crayola, het merk voor tekenkrijtjes voor kinderen. Geel, groen, blauw, rood en roze zijn dan gebaseerd op de kleur van die kleur krijtjes. Aangezien het een wrap betreft, kan het goedkoper aangeboden worden dan de auto lakken en bovendien ervoor zorgen dat je relatief eenvoudig een keer van kleur kan wisselen.

Daar komt nog een idee waar Slate op inspeelt om de hoek kijken. De wraps worden aangeboden omdat je dan ook kan kiezen voor enkel de wrap, niet de installatie. Dat scheelt weer kosten en als je zelf weet hoe het moet, scheelt dat wel. Die trend vinden we door de hele configurator. Bij vrijwel alles wat je kiest, staat erbij hoe makkelijk het is om het zelf te installeren. Voor 50 dollar koop je dan plaatjes die je over de dagrijverlichting kan schroeven om een andere lichtsignatuur te krijgen, die makkelijk te installeren zijn. Een wrap wordt wel aanbevolen voor gevorderden, maar zaken als dakrekjes en andere accessoires worden neergezet als middelmatig qua moeilijkheidsgraad. Kortom: als jij een enthousiaste klusser bent, kan je dus kosten besparen door de accessoires zelf te installeren. Uiteraard mag je, tegen betaling, ook Slate betalen om het voor je te doen. Wordt het wel duurder van.

Uitkijken

Daar komt wel een nadeel van dit hele idee om de hoek kijken. We zien namelijk in de configurator vooral zaken die een Slate personaliseren, maar het blijft altijd een vrij basaal uitgevoerd ding qua features. Er is dus geen manier om elektrische ramen te krijgen. Infotainment is ook geen optie. Houd je niet van hard plastic? Jammer dan. Het past allemaal wel bij zo'n Slate, maar andere websites berichten over een prijs van bijna 50.000 dollar als je alles aanvinkt. Om dan nog handmatig je ramen te moeten slingeren voelt dan wel een beetje alsof je ook een andere keuze had kunnen maken.

Reacties op andere (sociale) media uiten zorgen over bijvoorbeeld zaken als wrap, wat lang niet zo lang mee gaat als echte lak. Een ander kleurtje op je Slate na een paar jaar lijkt dan eerder noodzaak dan keuze. Ook moet maar blijken hoe lang de andere materialen 'mooi' blijven, helemaal in de ruige omstandigheden van bepaalde Amerikaanse regio's (hitte of juist kou).

Dat gezegd hebbende, dankzij een reactie op The Drive zien we dat er al een Slate-forum is met een draadje waar gebruikers kunnen melden of ze al ge-pre-ordered hebben. Dat is geen wetenschappelijk onderzoek verder, maar het laat wel al een paar trends zien van mensen die het ding echt willen hebben. Het lijkt erop dat toch ruim 60 procent kiest voor een wrap, of dat nou een volledige kleur is of een gedeeltelijke wrap met stickers. Toch betekent het vooral dat 40 procent niet kiest voor wat voor kleur dan ook. Bovendien heeft 85 procent gekozen voor de Blank Slate, de goedkoopste truck-versie dus. Het lijkt erop dat de Slate als een goedkope werktruck dus de voorkeur geniet, als we dit niet super-representatieve onderzoek mogen geloven.

Zelf de Slate van je, eh, dromen samenstellen kan via de configurator van het merk. Naar verluidt heb je dan in 2026 al je Slate binnen. Het moet natuurlijk geen Fisker worden, waar de hype snel uitsterft vanwege kinderziektes. Al lijkt dat bij een goedkope truck die vrijwel niet op software rust minder problematisch te worden dan een dure, moderne SUV.

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