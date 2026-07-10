Controverse rondom Ferrari Luce erger dan het merk had verwacht

Het zijn rare tijden voor Ferrari sinds de Luce onder ons is. Dat Ferrari het even helemaal anders ging doen, dat wisten we. Toch lijkt de Luce echt helemaal voor niemand de juiste snaar te raken. Geruchtmatig wordt al het heftigste verteld over de schok die de Luce achterlaat, ook binnen Ferrari, maar het merk bevestigt dat ze onderschat hebben hoe erg het echt is.

Marketingdirecteur Emanuele Carando legt het uit tegen Edmunds. Het merk had aan zien komen dat de Ferrari Luce niet ontvangen zou worden zoals een sportwagen met dikke V8. Controverse hadden ze wel verwacht, maar niet zo erg als dit. Toch ziet Carando de zonnige kant van het verhaal nog wel. Onder de cliché 'negatieve aandacht is ook aandacht' zegt hij in principe dat de auto zichzelf in de spotlight zet, zonder dat je er een enorm marketingbudget op moet stukslaan.

Wennen

Bovendien verwacht Carando dat het uiteindelijk allemaal wel gaat meevallen voor de Ferrari Luce. Als je met iets dusdanig anders komt, is er een periode van nieuwigheid waar mensen nog moeten wennen aan het ontwerp. Dat is heel natuurlijk, meent Carando. "Het was ook wennen toen we met de Purosangue kwamen. Toen zagen we ook vaak opmerkingen over Enzo die zich omdraait in zijn graf. De Purosangue is echter een groot succes en een gewilde Ferrari."

Geen Purosangue EV

Over die Purosangue gesproken, Carando houdt ook zijn poot stijf wat betreft de keuze voor het bijzondere ontwerp. Het is juist de bedoeling geweest om iets radicaal anders neer te zetten. Het merk had een accu onder een Purosangue kunnen schroeven, maar ze wilden juist experimenteren met bijzondere vormen die enkel mogelijk zijn omdat het een EV betreft. De crossover-achtige koets met de korte voorkant kan alleen maar omdat daar geen motor ligt. Dat terwijl een Purosangue bijna een muscle-car achtige lange voorkant heeft omdat er een V12 in moet passen.

Carando bevestigt nogmaals dat geruchten over een Ferrari Luce MOETEN kopen onzin is. Het kopen van een Luce staat los van je positie in het Ferrari-ecosysteem om extra kans te maken op gelimiteerde modellen. Het kan hooguit versterken dat je een collectie vol met Ferrari's hebt, maar kopers moeten de Luce echt zelf vinden. Het wordt dus bijzonder om te kijken naar of de Luce organisch gaat verkopen.

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