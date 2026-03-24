Controversiële Mustang Mach-e is nu ook in Nederland te krijgen

De Mustang Mach-e is een van de leukere auto’s in zijn segment, maar ja, die naam blijft een dingetje. Een elektrische crossover heeft helemaal niks met een Mustang te maken. Waarom we daar weer over beginnen? Ford gaat er nog eens dunnetjes overheen, door de Mach-e te overgieten met extra musclecar-saus.

Ze lanceren namelijk de Mustang Mach-e California Special. Die kennen we als een historische uitvoering van de Mustang, die in 1968 voor het eerst geïntroduceerd werd. Ook van de vijfde, zesde en zevende generatie Mustang kwam er een California Special-uitvoering.

Volgens Ford is de Mach-e ook een Mustang, dus daarom is hier de – tromgeroffel – Mustang Mach-e California Special. Deze variant werd in oktober al gelanceerd in de VS, maar is nu ook verkrijgbaar in Nederland. Dat is enigszins verrassend, want het lijkt een typische uitvoering voor de Amerikaanse markt.

De California Special is eenvoudig te herkennen aan de striping en de blauwe accenten. Verder heeft deze variant grijze 20 inch velgen en een interieur met blauw kunstleer. Eerlijk is eerlijk: het ziet er stiekem wel dik uit. Hiermee val je wel op tussen de suffe Volkswagen ID.4’s en Skoda Enyaqs.

Het is niet alleen maar show, want het California Special-pakket is alleen te krijgen op de GT. Die heeft 487 pk en 950 Nm aan koppel. De striping levert helaas geen extra pk’s op, maar je staat in ieder geval niet voor lul bij het stoplicht. Je moet wel diep in de buidel tasten. De GT kost €68.400 en de California Special heeft een meerprijs van €2.500. Daarmee kom je dus uit op €70.900.

De California Special trekt de aandacht naar zich toe, maar er zijn ook nog een aantal kleine updates. De Extended Range-modellen krijgen nieuwe banden met een lagere rolweerstand en dat betekent: meer range. De banden zorgen voor 15 kilometer extra range, waarmee je uitkomt op 615 kilometer. Dat is best aardig voor een model dat alweer 6 jaar oud is.

Ook nieuw is Clear Exit Assist, wat een waarschuwing geeft als je de deur opent terwijl er net een fietser (of een soortgelijke weggebruiker) aankomt. Misschien wil je in het geval van een fatbike alsnog de deur opengooien, maar dat is aan jou. Verder zijn er nog twee nieuwe kleurtjes: Race Red en Adriatic Blue. Prijzen beginnen bij €46.970 voor de instappert.