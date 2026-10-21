MINI Countryman Untamed Edition bewijst zich in loodzware rally

Onlangs schreven we over de MINI Countryman Untamed Edition. Ondanks dat de auto meer capabel en stoerder is geworden, heb je toch altijd je twijfels bij dit soort crossovers. Nou die twijfels zijn blijkbaar volledig onterecht, want MINI heeft de Untamed de woestijn in gestuurd om mee te doen met een loodzware Amerikaanse rally. En wat bleek? Hij kwam terug. En niet met lege handen.

Doe maar een podium

Goed, MINI heeft met de Countryman Untamed zijn debuut gemaakt tijdens de Rebelle Rally in Amerika. Geen wedstrijdje plankgas maar een echte rally waarbij het draait om navigatie, oriëntatie, het vinden van controlepunten en dat allemaal ook met een beetje tempo. En nee, ze gebruiken daar geen Google Maps.

Achter het stuur zat Felicia Killman, met Erika Ferrer als navigator. Zij vormden samen dreamteam: #NotSoMINIRebelles en wisten als derde te eindigen in de X-Cross-klasse. Maar dat was nog niet alles. Ze wonnen namelijk ook de titel 'Rookies of the Year' en de 'Challenge Accepted Award'. Die laatste wordt toegekend op basis van stemmen van de andere deelnemers en medewerkers.

De pittige rally duurde in totaal acht dagen had deelnemers uit onder andere: Nevada, Californië en Utah. De rit bestond uit meer dan 2.400 kilometer aan ongekend ruig terrein met alles wat je kan verzinnen. Zandduinen, steile bulten, rivieren doorsteken, heftige weersomstandigheden, hoge temperaturen, alles kwam voorbij. Toch wat anders dan wat de Countryman normaal gesproken in zijn vrije tijd doet.









Niet alleen voor de camping

Het was voor de Countryman Untamed Edition in ieder geval een goede kans om te laten zien uit welk hout die gesneden is. De speciale uitvoering is namelijk pas net onthuld. De stoere ietwat meer offroad versie van de Countryman heeft wat onder andere vierwielaandrijving, verhoogde ophanging, speciale offroad banden, 19 inch velgen en een andere afstelling wat betreft de ABS en stabiliteitscontrole. Allemaal voor dat extra beetje avontuur natuurlijk.

Al die dingen maken het niet meteen een Dakar-winnaar ofzo, maar hij is in ieder geval iets meer dan alleen een coole naam.

Uiteraard is dit een super prestatie die leuk bij de sportieve geschiedenis van MINI past. De nostalgische Cooper S won namelijk de Rally van Monte Carlo in 1964, 65 en 67. En ja, ook in de Dakar won MINI zes keer.

Goed, de MINI Countryman Untamed Edition is dus overduidelijk meer dan een lange naam. Met drie onderscheidingen bij de eerste deelname kan je met zekerheid zeggen dat de auto daadwerkelijk meer kan dan alleen over het campingterrein rijden.

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