Vergeet GTA en Forza: meest asociale taxigame uit je jeugd is officieel terug!

Voordat iedereen elkaar kapot maakte in GTA Online, had je gewoon Crazy Taxi. Zo'n game waarin je klanten vervoerde alsof je betaald werd per bijna-aanrijding. SEGA heeft nu eindelijk de nieuwe Crazy Taxi onthuld en die krijgt een opvallend moderne aanpak.

De grootste Crazy Taxi ooit

De vernieuwde versie van de populaire game heet Crazy Taxi: World Tour en verschijnt in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc. SEGA is flink bezig geweest met de game, want in plaats van één stad krijgen de spelers vijf verschillende locaties voorgeschoteld. Daarnaast komt er ook nog een verhaalmodus waarin hoofdpersoon Axel de wereld rondreist om zijn gestolen taxi terug te vinden.

Dat klinkt al een stuk ambitieuzer dan gewoon simpel passagiers oppikken en onderweg zoveel mogelijk verkeersregels overtreden.

Ook voor nostalgische spelers

World Tour krijgt uiteraard een open wereld, online multiplayer en de mogelijkheid om auto's te verzamelen en aan te passen. Daarmee lijkt de serie meer richting moderne AAA-games te bewegen. Goed nieuws voor de nostalgische spelers onder ons, want SEGA vergeet jullie niet. Er komt namelijk ook een klassieke Arcade Mode waarin de originele gameplay gewoon weer centraal staat. Lekker tegen de klok racen, passagiers afleveren en onderweg complete stadscentra terroriseren.

Een exacte releasedatum is er nog niet, maar Crazy Taxi staat in ieder geval gepland voor 2027.

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