Welke merken moet Volkswagen in de verkoop doen?

De enorme expansie van de Volkswagen-groep uit de Piëch-tijd lijkt nog redelijk intact te zijn. Ook al heeft het merk zich teruggetrokken van Bugatti, alle andere merken als Skoda, SEAT, Audi, Porsche, Bentley en nieuwe merken als Cupra: die lijken allemaal nog iets te doen. Nu lijkt het toch alsof er een donkere wolk boven Volkswagen hangt. Oplossingen moeten komen en snel. De oplossing die eigenlijk niemand wil is er ook nog: het merkportfolio verkleinen.

Het lijkt erop alsof alle merken onder de Volkswagen-paraplu gewoon hun ding doen. SEAT leek noodlijdend, maar heeft met Cupra een oplossing gevonden. Skoda verkoopt prima, Audi laat wat steken vallen maar bedrijfstechnisch nog geen reden voor paniek, Volkswagen zelf blijft scoren: dat lijkt allemaal het probleem niet. Toch moet er wat veranderen om de winstmarges te vergroten. Er liggen wel allerlei potentiële oplossingen op de plank, maar dat er ergens in gesneden moet worden: zo veel is duidelijk.

Merken verkopen

Uit een artikel van de Financial Times blijkt nu dat er wel eens ideeën geopperd zijn om merken te verkopen. FT noemt specifiek twee Italiaanse merken die Volkswagen in bezit heeft. Namelijk het verkopen van Ducati en het publiek maken van Lamborghini. Die eerste zou betekenen dat Ducati onafhankelijk zou worden zonder bemoeienis van Volkswagen en hun eigen boontjes moet doppen, of natuurlijk een nieuwe eigenaar moet vinden.

Die andere zou een interessante constructie worden. Lamborghini zou dan de beurs op gaan en de invloed van VAG zou stoppen. Zoals bekend is Lamborghini altijd al een wat bijzonder aanhangsel van VAG geweest, want eigenlijk is de aankoop gedaan door Audi. VAG zou dan Lamborghini loslaten, maar dankzij het hebben van Audi er nog wel invloed op hebben. Een constructie die in eerste instantie geld oplevert, zonder dat er veel hoeft te veranderen voor Lamborghini.

Volkswagen ontkent niet

RideApart vroeg zich af hoe het zat en benaderde Volkswagen. Wat volgde is een statement gevuld met allerlei poeha over niet kunnen praten over interne geheime documenten, et cetera. Belangrijk is wel dat er ook niet ontkend wordt dat merken verkopen een optie is. Wat je dus kan interpreteren als merken als Ducati 'op de schopstoel' zetten zodat potentiële kopers zich melden. Daarmee gooi je niet ineens de motorfietsbouwer voor de bus, maar is het ook niet meer jouw probleem als iemand in het aas bijt. Er is immers vast wel iemand die het merk wil oppakken.

Ter duiding, Volkswagen heeft anno 2026 de volgende merken onder hun paraplu:

Volkswagen

Audi

Skoda

SEAT

Cupra

Porsche

Bentley

Lamborghini

Ducati

Volkswagen Nutzfahrzeuge

Traton Group (vrachtwagens, te noemen Scania, MAN en International)

Scout (VS)

Ergens zou je zeggen: ja, ergens is hier wel ruimte om te snijden. Maar welke merken moeten nu echt eens een keer weg bij VAG? Suggesties mogen uiteraard in de reacties.

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