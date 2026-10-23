Code rood bij Volvo na ruim 500 miljoen euro verlies!

Het gaat niet lekker bij Volvo. De Zweedse autobouwer presenteerde de cijfers over het derde en de eerste drie kwartalen van 2026 en de cijfers liegen er niet om.

Het derde kwartaal van 2026 was voor Volvo ronduit dramatisch. Waar de Zweden vorig jaar in dezelfde periode nog dikke winst maakten, resteert nu een zwaar verlies. De omzet zakte met 23 procent naar zo’n 6 miljard euro. Een hoop geld, maar toch komt het merk onderaan de streep 513 miljoen euro tekort.

Daarmee draait Volvo over de eerste drie kwartalen van 2026 ook een verlies. De omzet kakte met 17 procent in naar 19,5 miljard euro. Het cumulatieve nettoverlies over 2026 staat daarmee op 414 miljoen euro. Het bedrijf is dus in het afgelopen kwartalen de rode cijfers in gegaan.

De reden voor de verliezen volgens Volvo

Hoe heeft het zover kunnen komen? CEO Håkan Samuelsson moet de moed erin houden. Volvo trok eerder al de uitgesproken verwachtingen voor de rest van het jaar in. De grootste reden: China. De omzet van Volvo in China is met bijna 50 procent ingestort. Dit is dan weer te wijden aan de prijzenoorlog daar die door de inheems merken wordt gewonnen. Samuelsson merkt op dat traditionele westerse 'legacy'-merken in China momenteel amper nog winstgevend kunnen opereren.

Ook aan de andere kant van de wereld gaat het mis in de Verenigde Staten. De hoge importtarieven en het wegvallen van overheidssubsidies op elektrische auto's doen Volvo pijn. Bovenop de zwakke marktontwikkelingen moest Volvo een afboeking van 99 miljoen euro verwerken op Amerikaanse emissierechten (CAFE-credits) door terugwerkende wetswijzigingen.

Dit gaat wel goed bij Volvo

Europa bleek de enige regio waar het merk nog groeide en winstgevend bleef, met name dankzij de sterke vraag naar geëlektrificeerde modellen. Zo is de EX30 een hit. De verkopen stegen in Q3 dan ook met 29 procent. Het probleem? Op compacte cross-overs als de EX30 zijn de winstmarges aanzienlijk dunner dan op de grote traditionele modellen.

En juist die grote, winstgevende modellen laten het afweten: de verkoop van de populaire XC60 zakte in Q3 met 32 procent in, terwijl de vlaggenschip-EV EX90 met trage opstartvolumes kampt (-20 procent in Q3). Om die modellen populairder te maken, is de marktintroductie van long-range PHEV-varianten van de XC60 en -90 versneld.

Volvo grijpt in

Om het schip te keren, moet het bestuur snijden in het personeelsbestand om 450 miljoen aan kosten te besparen. Het herstructuringsplan kost direct 2.500 banen, waarvan 2.000 kantoor- en R&D-functies in Zweden. Daarnaast worden externe consultancycontracten beëindigd. Werknemers van de Volvo-fabriek in Gent hoeven niet te vrezen voor hun banen. Wel is het mogelijk dat ze binnenkort ook auto’s van andere Geely-merken moeten assembleren. Volvo kijkt namelijk of ze van Gent een 'multi-brand' locatie kunnen maken.

Gaat dit Volvo er bovenop brengen?

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover