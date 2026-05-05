Cristiano Ronaldo bestelt absurde G-Wagon van €1,2 miljoen

Sommige mensen gaan naar de dealer en kopen een auto. Cristiano Ronaldo niet. Die laat er natuurlijk gewoon één bouwen. Liefst één die niemand anders heeft, opvallend genoeg is om vanuit de ruimte te zien en met een prijskaartje waar je pinpas niet eens naar durft te kijken. En als het even kan, ook nog volledig in de kleuren van zijn club. Dan ben je er wel. Denk ik.

G-Klasse, maar dan zonder dak

De nieuwste aanwinst van meneer Ronaldo is gebaseerd op de Mercedes-AMG G63 die we allemaal kennen, maar dan natuurlijk nét even anders. Het gaat om een G63 Cabriolet, gebouwd door Refined Marques. Jazeker, een G-Klasse zonder dak. Iets waarvan je waarschijnlijk niet wist dat je het wilde, tot je het ziet. En daarna realiseer je je dat je het toch nooit gaat betalen. Maar dromen mag altijd, toch?

Onder de kap blijft het gelukkig vertrouwd: een 4.0-liter biturbo V8 met 577 pk en 850 Nm. Genoeg om met open dak en zonnebril een beetje cool te doen bij de lokale boulevard.

€1,2 miljoen en slechts 20 stuks

Deze PC Hoofttractor is natuurlijk niet goedkoop. De prijs van deze absurde G-Klasse ligt namelijk rond de 1,32 miljoen dollar. Omgerekend zo'n 1,2 miljoen euro. En dat voor een auto die ooit begon als een militaire terreinwagen. Mooi hoe dit soort dingen kunnen escaleren. Anyway, er worden maar 20 exemplaren gebouwd en geen twee zijn hetzelfde. Ronaldo’s versie is uitgevoerd in de kleuren van zijn club Al-Nassr: geel en blauw. Niet de meest subtiele samenstelling maarja. We hebben het wel over Ronaldo.

Binnenin vind je onder meer speciale CR7-instaplijsten, je weet wel, voor het geval Cristiano even niet meer weet wie hij is.

Voor Ronaldo is dit natuurlijk gewoon weer de zoveelste toevoeging aan een collectie waar de gemiddelde autoliefhebber even stil van wordt. Denk aan hypercars, supercars en eigenlijk alles daartussenin, met waarschijnlijk een totale waarde van tientallen miljoenen.

Volgens Autoblog is het geen cadeautje van een sponsor of clubdeal. Dit is een bewuste keuze. Gewoon, omdat het kan.