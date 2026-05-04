Cupra Leon Sportstourer VZ: de Golf GTE die VW niet wil verkopen

Dit is de Cupra Leon Sportstourer — oftewel: de Golf GTE die Volkswagen je eigenlijk niet wil verkopen. Want dit is dezelfde techniek, maar dan praktischer én in een lekker smoelende verpakking.



Onder de kap ligt een plug-in hybride aandrijflijn met 272 pk en 400 Nm. Je krijgt een 1.5 TSI gecombineerd met een elektromotor, goed voor prima prestaties en tot zo’n 100 kilometer elektrisch rijden in de praktijk. Ideaal voor dagelijks gebruik, mits je kunt laden.



Maar het echte verschil zit ‘m in de carrosserie. Waar de Golf GTE alleen als hatchback komt, heb je hier een Sportstourer met 470 liter bagageruimte. Gewoon een volwaardige gezinsauto dus in combinatie met vlotte performance.



Tijdens het rijden merk je wel dat het een hybride is. De auto is snel genoeg, maar het motormanagement grijpt soms in en zet de benzinemotor uit op momenten dat je juist door wil trekken. Dat haalt net wat scherpte weg.



Qua looks zit het goed: agressieve lijnen, scherpe koplampen en typische Cupra-details zoals de driehoekjes en het verlichte logo. Hij oogt sportiever dan de gemiddelde plug-in. Check de video om Wouters oordeel over de Cupra Leon Sportstourer te horen.