Blubberdikke Cupra Leon doet je de RS3 vergeten

De DTM is allang niet meer wat het geweest is. Ik bedoel, kun jij je herinneren wanneer je er voor de laatste keer naar hebt gekeken? Het neemt niet weg dat er nog steeds dikke toerwagenracers worden gebouwd. Neem bijvoorbeeld deze Cupra Leon VZ e-Hybrid Racer, een vooruitblik op de Cupra Leon-raceauto.

Het beste uit drie werelden

Laat het duidelijk zijn: dit is nog de conceptversie voor de Leon-racer. Hiermee wil Cupra laten zien wat er gebeurt als je de traditionele toerwagens (TCR) en de elektrische ETCR-racer combineert. Er zit best wat interessante tech op. Cupra voegt de elektromotor uit de nieuwe Cupra Raval op de achteras als hulpmotor, het batterijpakket van de Leon PHEV-straatauto en 2.0 liter TSI viercilinder uit de straatlegale Leon VZ bij elkaar voor een 500 pk sterke aandrijflijn met vierwielaandrijving. Het rijdende laboratorium schiet in 3,8 seconden naar de 100 en heeft een top van 265 km/u. Schakelen gaat via een zestraps flipperbak.

Pas op Cupra

Cupra begeeft zich echter ook op glad F1-ijs. Het merk noemt de extra strategische diepte als verkoopargument. Coureurs moeten tijdens de race namelijk ook de energie in de batterij en push-to-pass slim inzetten. We zien hoe goed dat in de Formule 1 wordt ontvangen.

Maar laten we eerlijk zijn: dit ziet er toch lekker dik uit? Die boze voorverlichting, dikke voorbumper, grote luchtscoop in de motorkap, achterlijke wielkasten en lachwekkend hoge achtervleugel. Hiervoor kom je naar het circuit!

Cupra gaat nu dus wat testen met deze Leon VZ e‑Hybrid Racer en hoopt er ooit een hybride raceauto uit te halen. Da’s goed nieuws, toch? Zolang ze maar niet teveel de F1-richting in gaan.

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