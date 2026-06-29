Cupra maakt de Tavascan onweerstaanbaar

VAG lijkt een nieuwe strategie te hebben gevonden voor zijn elektrische modellen, maak ze goedkoper, geef ze meer techniek en hoop dat twijfelaars eindelijk overstag gaan.

Dat zagen we onlangs al bij de vernieuwde Škoda Elroq en Enyaq, die een goedkopere instapversie kregen én een flinke technologische update. Nu is de CUPRA Tavascan aan de beurt. De auto zelf kenden we natuurlijk al, maar vanaf vandaag is de vernieuwde versie ook daadwerkelijk te bestellen. En vooral de nieuwe vanafprijs springt in het oog: €39.990.

Daarvoor krijg je de Essential met een 58 kWh-accu, 191 pk en een WLTP-actieradius tot 440 kilometer. Het is voor het eerst dat de Tavascan onder de veertig ruggetjes duikt. Daarboven staat de Business 58 kWh voor €42.990. Ook die heeft 191 pk, maar krijgt meer uitrusting mee. Wie liever minder vaak aan de laadpaal staat, kan kiezen voor de Business 77 kWh. Die kost €46.990, levert 286 pk en haalt volgens de WLTP-cyclus maximaal 550 kilometer.

Nog een stapje hoger staat de Adrenaline voor €52.990. Ook hier krijg je 286 pk en de grote accu, maar dan aangevuld met onder meer Matrix LED-verlichting, 21-inch lichtmetaal en een Sennheiser-audiosysteem.Het topmodel blijft de VZ Extreme. Die kost €59.990, levert 340 pk, heeft vierwielaandrijving en sprint dankzij Launch Control een stuk enthousiaster van zijn plek dan de instapper.

Ook binnenin gebeurt het nodige. Net als bij de vernieuwde Škoda's krijgt de Tavascan een groter digitaal instrumentarium, een vernieuwd infotainmentsysteem, fysieke knoppen op het stuur en nieuwe functies als een digitale autosleutel, Vehicle-to-Load en One Pedal Driving. Duidelijk een pakket verbeteringen dat VAG inmiddels bij meerdere merken tegelijk uitrolt.

De vraag is nu vooral of deze aanpak gaat werken. Want de techniek was eigenlijk al dik in orde. Alleen de prijs hield veel mensen tegen. CUPRA lijkt dat nu zelf ook te hebben ingezien. Misschien is een Tavascan van net geen veertig mille ineens een stuk makkelijker te verkopen dan eentje die standaard ruim boven de vijftig begon.

Zou jij het doen als je in de markt was voor zo'n soort auto? Of wordt het toch iets heel anders?

We zijn benieuwd...