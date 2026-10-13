Cupra Raval ABT is de brutaalste elektrische stadsrakker die je kunt kopen

Bij een elektrische stadsautootje denk je aan een schattig karretje, maar de Cupra Raval doet zijn uiterste best om dat niet te zijn. De standaard Raval is al redelijk agressief gelijnd, maar nu kun je ook af fabriek een ABT-pakket krijgen. Die auto konden we zien op de Autosalon van Parijs.

Mocht je het gemist hebben: ABT is tegenwoordig meer dan een tuner, je kunt nu af fabriek een ABT-uitvoering krijgen. Dit zagen we eerder al op de Leon en de Formentor, maar nu mag ook de Benjamin van Cupra meedoen met zijn grote broers.

De ABT Cupra Raval is onder meer voorzien van een dikke spoiler, extra vinnen aan weerszijden van de voor- en achterbumper en vinnen op de wielkastranden. Verder zijn alle accenten zwart en als klap op de spreekwoordelijke vuurpijl zijn er speciale 19 inch ABT-velgen. Dit alles moet de Cupra Raval nog een stukje brutaler maken.

Het ABT-pakket is gewoon te bestellen via de configurator van Cupra, maar dat is pas vanaf eind volgende maand. Daarom kunnen we nu nog niet vertellen wat het pakket moet kosten. Maar om een beetje een idee te geven: de Leon VZ ABT heeft een meerprijs van € 2.000 ten opzichte van de normale Leon VZ. En wellicht zal het pakket bij de Raval iets goedkoper zijn.

Cupra meldt dat het ABT-pakket voor “diverse uitvoeringen” verkrijgbaar zal zijn, dus dat zou betekenen dat het niet alleen voor de VZ is. Dat is wel de meest logische combinatie, want de VZ heeft ten minste nog een béétje vermogen (226 pk). Niet geheel toevallig is dat ook het vermogen van de ID. Polo GTI. Maar die kun je niet met ABT-pakket krijgen…

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