Cupra Raval: hot hatch of nep-GTI? #test

De Cupra Raval moet dé betaalbare elektrische hot hatch van de Volkswagen Group worden. De Raval staat op het nieuwe MEB Plus-platform en wordt het sportieve broertje van auto’s als de Volkswagen ID.Polo en Skoda Epiq. Alleen doet Cupra er een flinke schep design en sportiviteit bovenop.



De versie waarmee gereden wordt is meteen de leukste: de Raval VZ met 226 pk, sperdifferentieel, adaptieve dempers en sticky Bridgestone Potenza’s. Er zijn ook merkbare minpunten. De topsnelheid van 175 km/u voelt bijvoorbeeld laag voor een auto met 226 pk. Het is meer “warm hatch” dan hardcore hot hatch. Maar leuk is hij absoluut.



Qua range moet je wel slim kiezen. De instapper krijgt een kleine accu met iets meer dan 300 km WLTP, terwijl de grotere accu tot 446 kilometer haalt. Alleen zit je dan meteen op zo’n €33.000 tot €38.000. En dan wordt “betaalbaar” ineens relatief.



Check de rijtest van Wouter om zijn oordeel te horen over deze nieuwe Cupra Raval.