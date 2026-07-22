Cupra Raval laat Tesla en Renault direct achter zich in Nederland

Na een lang aanlooptraject met de UrbanRebe l trok Cupra op 9 april het doek officieel van de Raval . Het sportief getekende broertje op het nieuwe MEB+-platform van de Volkswagen Groep maakte in de tweede week van juni zijn opwachting bij de Nederlandse dealers. En wat blijkt? Het Spaanse hot-hatchje vliegt de showrooms uit.

Wie puur naar de losse aantallen kijkt, haalt wellicht zijn schouders op bij 103 registraties in juli tot en met vanochtend, woensdag 22 juli 2026. Maar plaats je dat aantal in de bredere context van de Nederlandse EV-markt, dan staat er een indrukwekkende prestatie. Met die 93 stuks van de 211 pk- Performance versie en 10 van de 226 pk-uitvoering genaamd VZ Rebel staat de Cupra Raval in juli op de tweede plek van alle nieuwe EV’s in Nederland. Alleen de Kia EV3 weet de Spanjaard voorlopig voor te blijven.

Dat betekent dat de Raval in zijn eerste verkoopmaand een hele reeks gevestigde namen én kersverse concurrenten keihard het nakijken geeft. Modellen als de Hyundai Inster, Volvo EX30, Kia EV2 en zelfs verkoopkanon Tesla Model Y delfden deze maand het onderspit. Ook zijn directe neo-retro rivaal – de veelgeprezen Renault 5 E-Tech – moet de Raval voor zich dulden. Het succes van de Raval is extra pijnlijk voor de eigen stalgenoten binnen de Volkswagen Groep. Het Duitse zustermodel – de Volkswagen ID.3– bleef in dezelfde maand juli steken op een uiterst bescheiden 20 verkopen.

Nog meer Cupra Raval succes is onderweg. De goedkopere instapversie (met de 37 kWh-accu en een vanafprijs van € 25.990) komt pas na de zomer in grote aantallen naar Nederland. Ik ben er stiekem wel blij mee. Blijkbaar durven genoeg Nederlanders te kiezen voor iets geinigers dan een veilig ontwerp. Of zouden er nog veel Nederlanders zitten te wachten op de introductie van de ID. Polo (GTI)?

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