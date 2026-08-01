Niemand zag ‘m aankomen? Cupra pest de gevestigde orde

De Nederlandse automarkt doet even een stapje terug, maar onder de oppervlakte gebeurt er juist van alles. In juli werden er 28.066 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet, een daling van 2,6 procent ten opzichte van vorig jaar. Niet schokkend, maar wat wel opvalt is de nieuwkomer in de top 5.

Eerst even de cijfers. Voor het eerst is bijna de helft van alle nieuw geregistreerde auto’s volledig elektrisch. Met 13.267 EV’s komt het marktaandeel uit op 47,3 procent. Hybride volgt met 44 procent, terwijl ‘ouderwets’ benzine nog maar 7,5 procent pakt. Diesel en lpg bungelen ergens onderaan in de marge.

Dat is ook allemaal niet zo gek. Het grootste gedeelte van de nieuwverkoop is de zakelijke markt. Het bedrijfsleven lijkt alvast te voorsorteren op strengere regels, waardoor EV’s steeds meer de norm worden voor het leasewagenpark. En aangezien budget ook een dingetje is, scoren de compacte, voordeligere elektrische auto’s. De iX3 en consorten zijn voor de managers met een dikker budget.

Cupra!

De Skoda Elroq voert de ranglijst aan, gevolgd door de Kia Picanto en de Kia EV3. Bekende namen, voorspelbare keuzes. Ook bij de merken is het business as usual.Kia staat weer op één, voor Toyota en Volkswagen. Saai? Een beetje wel. Maar op plek vijf duikt ineens een opvallende naam op in vorm van de Cupra Raval.

Het nieuwste wapenfeit uit Spanje is nog maar net op de markt en blijkt nu al een hit. Met 553 registraties in juli pakt hij direct een plek tussen het gebruikelijke spul. Niet slecht voor een compacte elektrische hatchback die nog maar net op stoom begint te komen. Ik vind het ook wel een geinig ding en blijkbaar denken veel Nederlanders er met mij zo over. Het is interessant om te volgen hoe deze Cupra het de komende maanden gaat doen.

Waar wel de bellen moeten gaan rinkelen is bij Stellantis. Geen merk of model komt van het concern terug in de top 5 van juli. Terwijl je niet kunt zeggen dat ze niet genoeg modellen hebben. Sterker nog, het aanbod ontploft zowat. Van kleine benzinetorretjes tot hybride en volledig elektrische modellen. Werk aan de winkel voor die merken om weer een plek in de top te veroveren.

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