Cupra verbant felle kleuren

Waar de Italianen bij Fiat ervoor kiezen om de saaie, grijze kleuren bij het oud vuil te zetten, slaan ze in Spanje een heel andere afslag in. Bij Cupra zijn ze van mening dat kleur niet bij het eigenzinnige merk past. Daarom is er vanaf nu alleen nog de keuze uit grijstinten.

Grijs is rebels

Volgens creative director Francesca Sangalli van Cupra is het aanbieden van kleur iets wat de rest van de autowereld al doet. Om de identiteit van het rebelse Cupra te beschermen, is het dus zaak om dat vooral niet te doen. Daarom zijn felle kleuren voortaan niet meer beschikbaar bij Cupra en kun je de nieuwe Raval bijvoorbeeld alleen in doffe tinten als zwart, grijs, wit, blauw, matgroen en een matte, maar olie-achtige pareltint te krijgen.

"We hebben een strategische keuze gemaakt om de nadruk op het design te leggen. We hebben gezegd dat Cupra rauw is", legt Sangalli uit tegenover AutoCar. "Cupra gaat om neutrale kleuren met een twist. Dat is waarom we het belangrijk vinden om matte- of olie-achtige afwerkingen aan te bieden. Je kiest een Cupra voor het merk en daarbij krijg je de keuze uit kleuren die daarbij passen, niet andersom. Je zult dus nooit een rode Cupra zien."

Veilig en goedkoop

Naast dat het beperken van het kleuraanbod voor het Spaanse merk vooral positief uitpakt op het kostenplaatje, speelt het met het sturen naar doffe kleuren ook in op het aanhoudende gebrek aan kleurkeuze bij de wereldwijde autokoper. Die durft al tientallen jaren alleen voor grijs, wit en zwart te kiezen met het idee dat dit vooral een veilige keuze is voor de restwaarde.

Het kleuraanbod van Cupra komt dan ook perfect overeen met de kleurkeuze van de gemiddelde Nederlander. Grijs is al sinds jaar en dag de meest gekozen kleur, met zwart en wit als tweede en derde. De laatste jaren komt groen weer een beetje terug, tenkoste van wit, maar hard gaat de groei niet. We zijn nog ver, maar dan ook heel ver verwijderd van de kleurrijke tijden uit de jaren '90.