Cursusverkopers opgelet, er is een Lamborghini Urus 'SVJ'

De Lamborghini Urus is een beetje de Volkswagen Golf geworden voor voetballers, cursusverkopers of andere betrokkenen bij de jetset. Logisch dus dat als Lamborghini een Performante-versie aanbiedt, dat gelijk aanslaat. Een 800 pk sterke hybride? Die moet je ook hebben. Totdat blijkt dat iedereen met geld bij Lambo kan aankloppen om precies dezelfde auto als jij te kopen. Er is nu een oplossing: de Urus SVJ. Die komt echter niet van Lamborghini zelf.

En vooruit, het linkje met de SVJ is ook niet direct overduidelijk zonder de gebruiksaanwijzing te lezen van Urban Automotive. Het is die firma, die je kent van aankleding voor de betere PC Hoofttraktoren, die met een 'Widetrack'-optie komt voor de Lamborghini Urus SE.

Wat maakt de kit van Urban Automotive dan een 'Lamborghini Urus SVJ'? Welnu, de tuner zelf zegt geïnspireerd te zijn door de voorklep van de SVJ. De koolstofvezel motorkap heeft een 'verhoging' met twee luchtkanalen eronder. Je ziet de twee 'neusgaten' naast het logo op de motorkap. Vergezocht? Ja, wel een beetje. Toegegeven, de Urus heeft sowieso veel dingen waarin hij overeenkomsten toont met de supercars van het merk, dus een dik aangeklede versie levert snel die vergelijking op. Aan de voorkant krijg je ook nog twee extra koolstofvezel luchtgaten en een nieuwe voorsplitter.

Verder is het redelijk gesneden koek wat betreft de Lamborghini Urus SE van Urban Automotive. Koolstofvezel spatbordverbreders, zijskirts, en allerlei carbon opplakspul, uiteraard. Achterop is de diffusor nog extra uitgesproken gemaakt, zit er een grote achterspoiler op en zijn zelfs de uitlaten voorzien van nieuwe eindstukken. Dit exemplaar is feloranje, maar alles komt uiteraard nog beter terecht bij de doelgroep op een zwarte. Evenals deze op maat gemaakte velgen, 24 inch in diameter. Want die moeten natuurlijk ook groot. Zodat je binnenkort zelf een diamond cut-lip erop kan zetten met behulp van de stoepranden in de PC Hooftstraat.