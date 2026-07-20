Cybertruck breekt doormidden bij crash met tien auto's

Je ziet tegenwoordig de gekste dingen met een Cybertruck. Ze stranden op het strand, belanden in zwembaden en worden omgerold tijdens offroadritten. Niets is te gek. Maar wat er afgelopen weekend in de Amerikaanse staat Maryland gebeurde, hadden zelfs wij nog nooit gezien.

Van pick-up naar bouwpakket

Het bizarre ongeluk gebeurde zaterdagmiddag in Silver Spring. Volgens de eerste berichten verloor een verhuiswagen de controle, waarna hij op een rij wachtende auto's inreed. Uiteindelijk waren zeker tien auto's betrokken bij de kettingbotsing.

Op foto's van de ravage is te zien dat de verhuiswagen meerdere auto's heeft geraakt. Een SUV ligt op zijn kant, terwijl een andere auto duidelijk zichtbaar meters is meegesleurd.

Toch gaat de aandacht naar de Tesla Cybertruck. Die kreeg namelijk zo'n gigantische klap dat de hele laadbak volledig werd losgescheurd van de cabine. Waar normaal één futuristische pick-up staat, bleven nu dus twee losse delen over. Zelfs de stroomkabels van het accupakket hingen zichtbaar tussen beide delen.

Wonder boven wonder weinig gewonden

Als je de foto's ziet, verwacht je wel een beetje het ergste. Toch liep het drama opvallend goed af. In totaal zijn tien mensen naar het ziekenhuis gebracht met alleen wat lichte verwondingen. Onder die slachtoffers bevonden zich ook drie kinderen. Hulpdiensten moesten meerdere inzittenden uit zwaar beschadigde auto's bevrijden voordat zij konden worden afgevoerd.

Hoe de verhuiswagen de controle verloor, is niet bekend. De politie doet daar nog onderzoek naar.

Sterk of juist niet?

De Cybertruck ligt sinds zijn introductie voortdurend onder een vergrootglas. Iedere schadefoto zorgt online direct voor discussie. De één ziet het als bewijs dat de roestvrijstalen pick-up compleet onverwoestbaar is, en de ander wijst juist op de schade zodra er iets misgaat.

Deze crash zal die discussie ongetwijfeld weer nieuw leven inblazen. Want hoewel de Cybertruck er uitziet alsof hij met een blikopener is behandeld, lijkt de inzittenden gelukkig niets ernstigs te zijn overkomen. En uiteindelijk is dat denk ik wel het belangrijkste.

Beeld: Montgomery County Police Dept, MyDrone.Pro

Via: Carscoops

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