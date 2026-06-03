Da's gek, bij 30 worden minder mensen geflitst

Sommige dingen blijken in de praktijk heel anders uit te pakken dan vooraf gedacht. Het aantal boetes bij de 30 km/u zones in de hoofdstad bijvoorbeeld.

Want toen Amsterdam op grote schaal begon met het omzetten van 50 km/u-wegen naar 30 km/u, werd al snel voorspeld dat het aantal boetes flink zou oplopen. Lagere limieten betekenen immers meer kans op overtredingen.

De eerste cijfers laten echter iets anders zien.

Volgens een analyse van vergelijkingswebsite Overstappen.nl worden op de nieuwe 30 km/u-wegen juist 31 procent minder flitsboetes uitgedeeld dan voorheen. 41.000 in 2025 tegen 60.226 het jaar daarvoor. Dat is opvallend, omdat de maatregel juist veel discussie opriep onder automobilisten die vreesden dat de nieuwe maximumsnelheid vooral zou leiden tot meer bekeuringen.

Dat betekent overigens niet automatisch dat iedereen zich nu netjes aan de limiet houdt. Uit eerdere metingen bleek al dat de gemiddelde snelheid op veel wegen wel iets is gedaald, maar dat automobilisten vaak nog gewoon harder rijden dan de toegestane 30 km/u.

Een deel van de verklaring kan ook liggen bij de handhaving. Of liever, het gebrek daaraan. Het plaatsen van flitspalen op 30 km/u-wegen is namelijk best wel een dingetje, dat kan niet zomaar. Daarvoor gelden verschillende voorwaarden en niet iedere weg is ook helemaal geschikt voor flitspalen.

Hoe het ook zij, de cijfers laten zien dat de invoering van de lagere maximumsnelheid niet heeft geleid tot de verwachte stijging van het aantal boetes.

Sterker nog, vooralsnog lijkt het tegenovergestelde het geval. Opmerkelijk!