Prijs Dacia ‘Springo’ is bekend: koop maar gewoon een Twingo

Dacia heeft onlangs de nieuwe Spring onthuld, of misschien kunnen we beter zeggen: de Springo. Het is namelijk de Renault Twingo in een ander jasje. We wisten alleen de prijs nog niet en dat is nu juist het belangrijkste bij een Dacia. Maar die kunnen we nu verklappen.

Dacia heeft natuurlijk een naam hoog te houden qua prijzen, en wat blijkt? De nieuwe Spring is inderdaad niet duur. Hij is er vanaf € 19.500. Daarmee is de Spring € 1.490 goedkoper dan de Twingo, die overigens ook niet duur is.

Voor € 19.500 krijg je een elektrische auto met 82 pk en een actieradius van 250 kilometer. Dat is meer dan voldoende, want Dacia-rijders leggen gemiddeld maar 34 kilometer af per dag, aldus het persbericht. Nu worden dit soort statistieken vaak gebruikt als slap excuus voor een slechte range, maar van Dacia kunnen we het hebben. De Spring is gewoon een goedkoop boodschappenautootje, die hoeft helemaal geen grote range te hebben.

Kale instapper

De kale instapversie ziet er vanbuiten niet eens zo beroerd uit. Je rijdt in ieder geval niet compleet voor lul. De witte standaardkleur oogt wel erg basic, dus het kan misschien lonen om voor € 600 een ander kleurtje te kiezen. Helaas kun je naast wit alleen kiezen voor zwart of grijs. Met een hip kleurtje zou het waarschijnlijk teveel een Twingo-concurrent worden. Dus ja, een Twingo is echt wel leuker.











Vanbinnen is de Spring zo kaal als een luis, want de instapversie heeft géén infotainmentscherm. Navigeren doe je maar op je telefoon. Erger nog: je kunt niet snelladen. En je hebt ook geen drie fasen AC-lader. Je kunt alleen één fase laden met 7 kW.

Wil je een infotainmentscherm en een snellaadfunctie? Dan zul je toch de ‘journey’-uitvoering moeten kiezen. Die kost € 20.900. Dus eigenlijk is de instapversie een beetje een showroomlokkertje. Maar wie weet zijn er Dacia-klanten die echt genoegen nemen met het hoogst noodzakelijke.

Spring vs. Twingo

Overigens is het prijsverschil met de Twingo opeens verdwenen als je de juiste versies vergelijkt. De Twingo heeft namelijk wél standaard een scherm, een drie fasen AC-lader en een DC-lader. En die auto kost € 20.990. Dus eigenlijk kun je net zo goed een Twingo kopen, tenzij je echt de kale uitvoering wil.

De Dacia Spring is wél de goedkoopste EV van Nederland, voor wat het waard is. Kijk maar:

Dacia Spring (82 pk, 250 km range): € 19.500

Leapmotor T03 (95 pk, 265 km range): € 20.250

Renault Twingo (82 pk, 263 km range): € 20.990

Citroën ë-C3 (113 pk, 205 km range): € 20.990

Dongfeng Box (95 pk, 310 km range): € 23.499

Dacia is dus de goedkoopste, maar toch is ons advies: koop lekker die Twingo voor € 1.000 extra. Dan krijg je een paar belangrijke opties die de meerprijs meer dan waard zijn, plus een leuker uiterlijk en meer range. En waarschijnlijk ben je onder de streep niet eens duurder uit, want we gokken dat een Twingo een betere restwaarde heeft dan een kale Dacia Spring die alleen met 7 kW kan laden. Dus wij zouden niet weten waarom je in vredesnaam een Spring zou kopen.

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