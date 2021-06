DAF onthuld na 35 jaar compleet nieuwe XF - Autoblog.nl

Sinds DAF geen auto’s meer bouwt zijn ze niet meer zo interessant voor autoliefhebbers, maar we maken even een kleine uitzondering voor de nieuwe DAF XF.

Nee, je bent niet per ongeluk op Vrachtautoblog belandt. Je zit nog steeds op Autoblog. Toch gaan we het nu even over een vrachtwagen hebben. Het gebeurt namelijk niet iedere dag dat DAF met een gloednieuwe vrachtwagen komt. Sterker nog: het uitgaande model was eigenlijk al 35 jaar (!) oud.

In de autowereld wordt het na vier jaar de hoogste tijd voor een facelift en na zeven á acht jaar is een model dringend aan vervanging toe. Auto’s uit de jaren ’90 zien er anno 2021 hopeloos verouderd uit. Een auto-ontwerp heeft doorgaans maar een heel beperkte houdbaarheidsdatum.

In de vrachtwagenwereld gaat het allemaal een stuk minder snel. De DAF XF, een vertrouwde verschijning op de Nederlandse wegen, dateert bijvoorbeeld uit 2002. Dat klinkt al best oud, maar in werkelijkheid is dit model nog een stuk ouder. De XF is namelijk een doorontwikkeling van de DAF 95 en die stamt uit 1987.

Vandaag presenteert Van Doorne’s Automobielfabriek, oftewel DAF, eindelijk een volledig nieuwe XF. Tegelijkertijd lanceert het Nederlandse merk de XG en de XG+. Samen vormen de modellen de Nieuwe Generatie DAF trucks. Het verschil zit hem in de grootte. De XG is een XF met een langere cabine en de XG+ is een XF met een langere én hogere cabine.

De nieuwe DAF XF ziet er aardig futuristisch uit, maar dat is ook niet zo moeilijk als de voorganger nog een ontwerp uit de jaren ’80 heeft. Iedereen de oude XF op het netvlies heeft staan ziet meteen dat de zijruiten flink gegroeid zijn. Wat vooral opvalt is het extra zijruitje aan de bijrijderskant. Dit is trouwens optioneel.

Ook qua technologie gaat de DAF XF met zijn tijd mee. De nieuwe vrachtwagen is bijvoorbeeld te bestellen met camera’s die de spiegels vervangen. Fysieke knoppen zijn grotendeels ondergebracht in een touchscreen, alhoewel ook veel functies via het stuur te bedienen zijn. De stoelen zijn trouwens draaibaar voor wat Brabantse gezelligheid in de cabine en er is optioneel een elektrisch verstelbaar bed.

Mocht je nog benieuwd zijn hoeveel vermogen een vrachtwagen tegenwoordig heeft: de instapper heeft 367 pk. In totaal zijn er zes motorvarianten met een topversie die 530 pk levert. Verdere details zijn nog niet bekend. Maar goed, bij deze heb je dus alvast kennis gemaakt met een voertuig dat je de komende decennia ongetwijfeld nog heel vaak gaat tegenkomen.