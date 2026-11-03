RDW pakt Tesla FSD hard aan: dit zijn de veranderingen

In Austin krabben ze zich ongetwijfeld achter de oren, maar in de Zoetermeer houden we van duidelijkheid. De RDW heeft groen licht gegeven voor een reeks updates aan het rijhulpsysteem van Tesla, waaronder een naamsverandering.

De veranderingen volgen na een eerdere aanzet door de Duitse verkeersminister Steffen Bilger. Precies zijn voorstellen worden door de RDW officieel gemaakt. De update geldt voor Tesla’s die zijn uitgerust met Hardware 4.0 (HW4) of nieuwer. Met de goedkeuring op zak moet Elon Musk definitief afscheid nemen van de misleidende naam op het dashboard. Vanaf nu heet de technologie in Europa niet meer Tesla assisted Full Self Driving, maar TAD. De letters staan voor Tesla Assisted Driving. Maar de naamswijziging is niet de enige ingreep.

RDW stopt hardrijdende Tesla’s

Bestuurders konden voorheen instellen hoeveel procent het systeem mocht afwijken van de snelheidslimiet om mee te komen met het verkeer. Die marge stond op een vrij ruime 50 procent. Als je dus overdag op de Nederlandse snelweg reed, kon je FSD instellen dat ie naar 150 km/u kon accelereren. De RDW begrenst dit nu naar 10 procent. Op dezelfde weg als in het voorbeeld van zojuist rijdt je in Autopilot straks dus nog maar maximaal 110 km/u. Tevens staat de marge bij het starten van de EV voortaan standaard op 0 procent afwijking. Alle andere snelheidgerelateerde extra's staan bij het wegrijden eveneens standaard uitgeschakeld.

Goedgekeurd in Nederland, doorgestuurd naar Europa

De RDW heeft het aangepaste systeem uitgebreid getest. Er zijn geen nadelige effecten vastgesteld waardoor de eerder verleende typegoedkeuring gewoon van kracht blijft. Negen andere Europese lidstaten – waaronder België, Denemarken, Tsjechië en Slowakije – hebben de Nederlandse typegoedkeuring al overgenomen en zijn door de RDW op de hoogte gebracht van deze softwarewijziging.

De update wordt door Tesla – hoe kan het ook anders – binnenkort via een Over-The-Air (OTA) software-update naar de voertuigen uitgerold en is helemaal gratis. Intussen loopt het Europese besluitvormingsproces over bredere toelating in de EU achter de schermen gestaag door in het European Technical Committee on Motor Vehicles (TCMV). Tot die tijd geldt in Nederland in ieder geval: gewoon je handen aan het stuur houden bij TAD en maximaal 10 procent boven de snelheidslimiet.

Bron: RDW

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