Overleef de hitte met een heerlijke dakloze Ferrari

Zit jij ook lekker te zweten bij elke stap die je buiten zet? Het lijkt erop dat de lekker benauwde zomer is gearriveerd. Geef toe: ook jij kijkt dan met een schuin oog naar elke cabriorijder die je tegenkomt. Of jij bent die cabriorijder die je tegenkomt. Gisteren trakteerden we jullie al op een bijzondere cabrio, vandaag hebben we er nog een gevonden van een heel ander kaliber: een echte Ferrari.

Daarvoor moeten we even terug naar rond de millenniumwisseling, net ervoor. Ferrari had als tweezits GT met V12 de 550 Maranello in de aanbieding. Technisch gezien wordt het gezien als een opvolger voor de Testarossa of 512M. Al kon je het ook simpelweg zien als een tweezits versie van de 456. Het startte een nieuwe modelreeks die nog steeds gaande is en uitmondde in de huidige 12Cilindri. De 550 gebruikte een 5.5 liter grote V12 met initieel 485 pk.

Ferrari 550/575 als cabrio

Als je een dakloze versie wilde van de Ferrari 550 Maranello, kon je kiezen voor de 550 Barchetta. Een soort 550 Speedster met lage(re) voorruit en officieel zonder dak. Het nogal knullig uitziende stoffen dakje was puur voor in noodgevallen. Na de update naar 575M in 2002 kwam er een legio aan nieuwe features, waaronder de F1-versnellingsbak, een iets grotere V12 met nu 515 pk en iets herziene styling. En oh ja, de cabrio werd iets serieuzer genomen.

In 2005 kwam Ferrari met de Superamerica op de proppen. In tegenstelling tot de Barchetta was bij de Superamerica het dak juist een pronkstukje. Leonardo Fioravanti bedacht voor de Alfa Romeo Vola uit 2000 een dak wat bestaat uit één groot glaspaneel en met een druk op de knop simpelweg 180 graden draait om ineens dakloos te rijden. De Vola ging nooit in productie, maar het dak kon goed gebruikt worden voor de Superamerica.

Naast het feit dat de Ferrari Superamerica daardoor iets bruikbaarder werd, was het ook nog eens volgens Ferrari 'de snelste cabrio ter wereld'. Dankzij een opgepepte versie van de 5.7 liter V12 naar 540 pk was dit het hoogste vermogen uit deze V12, goed voor een top van 320 km/u. Lekker snel en lekker dakloos. Een mooi stukje geschiedenis voor Ferrari.

Nasleep Ferrari Superamerica

Grappig genoeg kreeg Ferrari daarna een soort knipperlichtrelatie met de cabrio. De 599 was er, behalve een zeer beperkt aantal SA Aperta's, nooit als cabrio. De F12 is er helemaal nooit dakloos geweest. De 812 kwam er dan weer als GTS met een wat meer traditioneel opvouwbaar dak en de 12Cilindri volgt datzelfde idee. De Superamerica was ook een beetje rommelen in de marge, er werden maar 559 stuks gebouwd. Met het dak is niks meer gedaan door Ferrari, wel door Renault die op de compacte Wind ook dit dak gebruikten.

Ferrari Superamerica op Marktplaats

We gingen eens kijken naar een Ferrari Superamerica op Marktplaats en vonden deze. Eén van die 559 exemplaren en dan in het zwart met zwarte bekleding. Ietwat saai en ook niet echt zomerproof, maar goed. Het is de F1-versie, want van de handbak waren er maar 43. Dan nog is het één van 516 exemplaren met deze transmissie, dus gewoontjes is het ook niet snel.

Het exemplaar uit 2005 is recent naar Nederland gekomen na een carrière in Duitsland. De Ferrari Superamerica wist in 21 jaar tijd slechts 25.250 kilometer te klokken. Zoals gezegd krijg je een zwart lederen interieur, maar wel met rode accenten en de Daytona-stoelen. Om de prestaties even in perspectief te zetten: naast de top van 320 km/u sprint je naar 100 in 4,2 seconden. Dat was toen al bloedsnel, maar goed, nu kan je dat ook in veel betaalbare sportieve auto's.

Al gaan we natuurlijk niet een Ferrari uit een prachtige periode van het merk vergelijken met een moderne viercilinder hatchback of sedan. De Ferrari Superamerica op Marktplaats is een mooie unieke kans. Dat kost 'ie dan ook wel: de verkoper ziet er graag 379.500 euro voor. Dat is meer dan een normale 575M, maar goed, daar zijn er ruim 2.000 van en die zijn niet dakloos. De keuze is aan jou, dus neem een kijkje op Marktplaats.

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