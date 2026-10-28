Dankzij deze auto gaat het weer de goede kant op met Porsche

We lezen elke week over de stijgende verkoop van EV's en de daling van de vraag naar auto's met verbrandingsmotoren. Toch hebben al deze berichten niets met Porsche te maken. In Stuttgart gaat het er heel anders aan toe, en dat blijkt zijn vruchten af te werpen.

Aan het begin van dit jaar trok de top van Porsche aan de alarmbellen. De marge op elke verkochte auto was zo explosief gedaald dat de toekomst er pikzwart uitzag. Het probleem was ontstaan door een te vroege focus op elektrificatie. De Taycan, die een verkoopkanon moest worden, bleek eerder een afschrijfkanon. Ook andere elektrische projecten liepen tegen problemen en uitstel aan. En tegen die tijd bleek dat er sowieso maar weinig Porsche-kopers eigenlijk zitten te wachten op een zoemmobiel.

Alleen maar 911's

De top van het bedrijf greep in en besloot te doen waar de Porsche-koper wel op zit te wachten: meer en duurdere 911's. En blijkbaar werpt dat plan zijn vruchten af. Porsche meldt nu dat de belachelijk lage winstmarge van 1,1 procent is gestegen naar een wat gezondere 6,9 procent. Daarmee steeg de operationele winst van 40 miljoen naar 1,74 miljard euro.

Dat alles wordt met name gedragen door een explosieve stijging in de verkoop van 911's. Over de eerste negen maanden van het jaar gingen er maar liefst 12 procent meer naar opritten van klanten, dan in dezelfde periode een jaar eerder. Helaas voor het Duitse merk is dat ook het enige model dat een plus vertoonde. Alle andere modellen deden het slechter dan voorheen.

Elektrisch? Wat is dat?

De eerste tekenen van de nieuwe strategie beloven dus veel goeds. Als de lijn zo doorgaat, wordt verwacht dat de marge over het hele jaar op ruwweg 10 procent kan komen te liggen. Dat bekent de nodige ademruimte voor de autofabrikant.

Voor de verdere toekomst lijkt het ook wel goed te zitten. De Porsche Mission S, die aangeeft dat de Duitsers van plan zijn een stapje omhoog te zetten in de markt, wordt goed ontvangen. Het model speelt in op de steeds luider wordende vraag voor minder digitalisatie en elektrificatie in sportwagens in de hogere prijsklassen. Toch is het nog maar de vraag hoe Porsche zich staande kan houden tussen de Ferrari's van deze wereld.

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