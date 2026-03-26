Nu heb je echt niks meer te klagen over de BMW M5 Touring

Dankzij turbo's en hybrides is een BMW M5 Touring niet echt een auto voor puristen. Eveneens ontbreekt een handbak. Het gewicht is echt heel fors, het design valt niet bij iedereen in de smaak: je kan in theorie veel te klagen hebben over de dikke estate. Iets waar je waarschijnlijk weinig over te klagen hebt: het vermogen en koppel. Drie keer raden wat Manhart aanpast met hun MH5 900e op basis van de M5 Touring.

De naam zegt eigenlijk alles wat je nodig hebt. MH voor Manhart, 5 voor dat het een Touring is, 900 voor het vermogen en 'e' voor het feit dat het een geëlektrificeerd model is. Zo makkelijk kan het zijn. Sterker nog: eigenlijk wisten we het meeste al toen Manhart hun upgrades bekend maakte voor de M5 Sedan. Nu is de Touring ook bekend en zijn er echte foto's, geen renders.

Vermogen

900 voor het vermogen? Jazeker: de Manhart MH5 900e Touring krijgt een niet misse 910 pk. 1.000 Nm koppel was ook al een flink getal, daar maakt Manhart 1.200 Nm van voor de M5 Touring. Deze vermogenswinst is met dank aan de 'MHtronik Power Box', wat hun bewoording is voor spelen met de motorafstelling. Chiptuning, dus. Ook herziet Manhart de turbo's. Optioneel (voor exportmarkten) is een geüpgradede downpipe mogelijk, maar voor TÜV-goedkeuring moest de tuner deze in Duitsland achterwege laten. TÜV-goedkeuring en Duitse tuners, geen gelukkig huwelijk.

Uiterlijk

Een Manhart is niet compleet zonder wat uiterlijke verzorging en de MH5 900e is geen uitzondering. De logo's van de BMW M5 Touring zijn vervangen voor die van Manhart, met ook de badges ingewisseld voor de benaming van de tuner. Alsof het een Alpina is. Daarover gesproken: ook Manhart heeft een huisstijl qua striping, met gouden striping op de schouderlijn van de auto en gouden accenten op de diffusor, splitter en velgen. Over die laatste gesproken, dat zijn 21 inch Manhart-ontwerpen (22 inch mogelijk) die net iets breder onder de auto staan. Om de stance af te maken zijn er H&R-verlagingsveren gemonteerd.

Het enige aspect waar het ons sterk lijkt dat je tekortkomt bij de BMW M5 Touring, wordt opgelost door de Manhart MH5 900e. Voor de rupsjes nooitgenoeg. Of mensen die het niet kunnen hebben dat ondanks 100 extra pk's, de sprinttijd niet sneller is dan de M5 F90. Wat de precieze sprinttijd is wordt overigens niet bekend.