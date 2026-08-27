Dankzij succes Neue Klasse bereikt BMW nieuwe mijlpaal

Het is inmiddels duidelijk dat de Neue Klasse-modellen het best aardig doen. Daarmee heeft BMW nu nieuwe mijlpaal bereikt. Ze melden met gepaste trots dat ze hun twee miljoenste EV hebben gebouwd. Dat was natuurlijk een kwestie van tijd, maar dankzij de Neue Klasse komt deze mijlpaal waarschijnlijk eerder dan verwacht.

De eerste elektrische BMW rolde in 2013 van de band. Dan hebben we het natuurlijk over de eerste i3. Vervolgens heeft het 11 jaar geduurd voordat BMW hun miljoenste EV bouwde. Dat was pas in 2024, omdat het na de i3 een hele tijd stil bleef qua elektrische BMW’s.

Nu begint BMW echt op st(r)oom te raken, want in 2,5 jaar heeft BMW nu hun volgende miljoen EV’s gebouwd. We moeten er wel meteen bij zeggen dat ze de hele BMW Group op één hoop hebben gegooid. MINI en Rolls-Royce tellen dus ook mee. De cijfers van Rolls-Royce zetten natuurlijk geen zoden aan de dijk, maar MINI verkocht vorig jaar meer dan 100.000 EV’s.

Nog niks vergeleken met Tesla

Twee miljoen is een aardig aantal, maar BMW is daarmee nog lang niet in de buurt van Tesla. Zij zijn ongeveer tegelijk begonnen met het bouwen van EV’s voor de massa (de Roadster tellen we even niet mee) en hebben inmiddels meer dan 10 miljoen auto’s gebouwd. En BYD heeft alleen in 2025 (!) al meer dan 2 miljoen EV’s afgeleverd. Dus je hebt altijd baas boven baas.

Bij een dergelijke mijlpaal delen fabrikanten meestal wel een plaatje van de specifieke auto die de mijlpaal heeft bereikt (die toevallig vaak een bijzonder kleurtje heeft), maar dat heeft BMW nagelaten. Ze vertellen wel wat voor auto het is: een i5 M60 xDrive. Een Spanjaard is de gelukkige eigenaar van dit historische model.

Het was dus geen Neue Klasse-model waarmee deze mijlpaal is bereikt, maar de productie van die auto’s is inmiddels wel in volle gang. Vooral de iX3 is niet aan te slepen. Één op de drie EV-bestellingen is een iX3, terwijl BMW acht volledig elektrische modellen in de aanbieding heeft.

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