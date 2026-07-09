Dit is waarom stijgende benzineprijzen vreemd genoeg losstaan van de olieprijs

Na een periode waarin de olieprijzen een flinke daling lieten zien, schieten ze nu de lucht weer in. Dat merken we vreemd genoeg direct weer aan de pomp. Maar die daling, daar hebben we maar barweinig van in de portemonnee gevoeld. De ACM deed onderzoek naar waarom dit zo was en kwam met iets met raketten en veren als verklaring.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Iran staan we allemaal ribben uit te breken bij de pomp om een volle tank te kunnen bekostigen. Tegelijk begonnen er steeds meer vragen gesteld te worden over waarom de prijs wel extreem snel stijgt als er ook maar iets met de olieprijs gebeurt, maar niet zo snel daalt. Dat riekt natuurlijk naar corruptie van de hele oliemarkt, toch?

Olieprijs staat (gedeeltelijk) los van benzineprijs

Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is er eigenlijk best een logische verklaring voor. De instantie bedacht dat het een goed idee was om eens wat dieper in de materie te duiken. Simpel gezegd kwam het erachter dat de toevoer van olie niet het probleem was, maar dat de raffinaderijen om onduidelijke redenen de benzineprijzen hoog houden. Kortom, de raffinaderijen zijn dit keer de prijsopdrijvende factor.

De ACM verklaart de hogere prijzen door het 'rockets and feathers' fenomeen aan te halen. Het zou hier namelijk gaan om een explosief stijgende groothandelsprijs (rockets) als er meer betaald moet worden voor ruwe olie, maar een langzaam dalende prijs (feathers) als de kosten voor een vat Brent instorten. In dit geval zou het ermee te maken hebben dat de handelsstromen voor brandstoffen zo erg verstoord zijn dat de groothandelsprijzen hoger dan normaal blijven.

Geen harde verklaring

Helaas geeft de ACM naast deze natte vingerverklaring geen andere aanduiding over waarom de raffinaderijen de groothandelsprijzen hoog houden. Het lijkt vooralsnog een simpele variant van vraag en aanbod. Een waar de pomphouders blijkbaar niet op inspelen. De Autoriteit keek voor het gemak ook even naar de winstmarges van degenen die ons geld aannemen en kwam erachter dat deze netjes de marges gelijk hebben gehouden in de afgelopen volatiele periode.

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