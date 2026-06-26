Dat het zo bloedheet is, is de schuld van Total

Mocht je het nog niet doorhebben: het is deze week uitzonderlijk heet. De records vliegen je om de oren en vandaag is voor het eerst code rood afgegeven voor hitte. We weten nu ook wie de schuld heeft van dit alles: TotalEnergies! We hadden al zo’n vermoeden…

Dit verzinnen wij niet, maar dit heeft de Franse rechter geoordeeld. De stad Parijs heeft – samen met een aantal milieuorganisaties – de oliereus voor de rechter gesleept. Er is sinds 2017 namelijk een Franse wet die zegt dat een bedrijf een zorgplicht heeft voor mens en milieu.

Oliebedrijven staan natuurlijk niet bekend om hun positieve impact op het milieu, dus daarom zat Total nu in het beklaagdenbankje. De milieuorganisaties eisten dat Total in 2030 37% minder olie zou produceren en 25% minder gas.

Het oordeel

Dat feest gaat vooralsnog niet door, want de Franse rechtbank heeft Total niet verplicht om haar productie terug te schroeven. Ze zijn echter wél verantwoordelijk voor de gevolgen van de uitstoot die ze indirect veroorzaken, zo oordeelde de rechter. En dan gaat het bijvoorbeeld om die uitstoot van jouw auto als je getankt hebt bij Total.

Total wordt nu gedwongen om de uitstoot van de eindgebruikers in kaart te brengen. Daarvoor hebben ze een half jaar de tijd. Daarna zal de rechter opnieuw naar de kwestie kijken. En wie weet wordt Total dan alsnog verplicht om hun productie te verminderen.

Soortgelijke zaak in Nederland

Je krijgt misschien een beetje een déjà vu, want in Nederland had Milieudefensie een soortgelijke rechtszaak aangespannen tegen Shell. Tot verbazing van vriend en vijand ging de rechter mee in de eis dat Shell hun uitstoot met 45% moest verminderen, maar uiteindelijk werd daar in hoger beroep een streep door gezet.

Wat er in Frankrijk gaat gebeuren is nog even afwachten, maar Total is in ieder geval verantwoordelijk gesteld voor de milieu-impact van hun product. Dus heb je klachten over de hitte van afgelopen nacht? Dan moet je contact opnemen met de helpdesk van TotalEnergies.

Met dank aan Pieter voor de tip!

Foto: Fiat Dino Coupé bij de Total, gespot door @hhitalia

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