De 1 Serie krijgt weer RWD (maar er is ook slecht nieuws)

Zal de gemiddelde 1 Serie-rijder het verschil merken tussen voor- en achterwielaandrijving? Volgens BMW niet. Misschien hebben ze nog gelijk ook, maar voor de liefhebbers is het toch jammer dat de 1 Serie geen échte BMW meer is.

Vandaag hebben we goed nieuws: de 1 Serie gaat weer terug naar achterwielaandrijving! De huidige generatie was gewoon een grondige facelift van de vorige generatie, maar intussen is BMW bezig met een compleet nieuwe 1 Serie. Deze krijgt uiteraard de Neue Klasse-behandeling.

Elektrisch

Dan nu het slechte nieuws. Je voelt 'm misschien al aankomen: de achterwielaangedreven 1 Serie wordt elektrisch. Er komt ook nog een nieuwe 1 Serie met verbrandingsmotor, maar die borduurt voort op het huidige platform. Je staat dus straks voor het dilemma: óf een verbrandingsmotor óf achterwielaandrijving. Niet allebei.

Geen eenheidsworst

Qua looks kunnen we de Neue Klasse-designtaal verwachten, maar dat betekent niet dat het gewoon een hatchbackversie van de i3 wordt. BMW-designer Oliver Heilmer zegt tegenover Autocar dat de verschillende modellen er compleet anders uit gaan zien. De Neue Klasse-line-up wordt dus geen eenheidsworst à la Audi.

De nieuwe 1 Serie kunnen we in 2028 verwachten. Naast een volledig elektrische variant komt er ook voor het eerst een plug-in hybride 1 Serie. Deze auto kan de strijd aangaan met de nieuwe Mercedes A-Klasse, die ook in EV- en hybride varianten komt. Een nieuwe Audi A3 zit niet in de pijplijn, maar er komt wel een spirituele opvolger van de Audi A2.

Bron: Autocar