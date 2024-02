BMW wint bij 2024 Super Bowl auto commercials

Niet opgebleven vannacht? Wij ook niet, we hadden Taylor Swift al genoeg gezien de afgelopen weken

Het is moeilijk te ontkennen, een sportfeestje goed vieren kunnen ze wel in de Verenigde Staten. En dat hebben de automerken natuurlijk ook wel door. Amerikanen zitten dan aan de buis gekluisterd. Dus er worden dan ouderwetse lange commercials op de bankzitters afgevuurd. Een mooie traditie van te dure reclames die te lang duren. We zetten de 2024 reclames van automerken even voor je op een rij.

Volkswagen lanceert ID.Buzz in de Verenigde Staten

Volkswagen begint gewoon helemaal bij het begin (nou gelukkig niet helemaal), nou in ieder geval vanaf de eerste Volkswagen die landt op de Noord-Amerikaanse kust. En dat verhaal gaat natuurlijk verder tot in 2024 waarin Volkswagen de ID.Buzz eindelijk laat landen op Amerikaanse bodem. Video.

BMW schakelt de deerhunter in, Christopher Walken

Iedere echte filmfan heeft natuurlijk een Robert de Niro, een Jack Nicholson EN een Christopher Walken imitatie in huis. En daar steekt BMW lekker de draak mee in deze commercial. En Usher komt ook nog voorbij.

Kawasaki gaat Maaskantje

Als jij zo’n groen Kawasaki monster in de schuur hebt staan dan is dat prima natuurlijk, onze smaak is het niet echt. Kawasaki steekt in deze commercial heerlijk de draak met het redneckgevoel wat je blijkbaar krijgt als je in een Kawasaki side-by-side quad stapt.

En zijn er nog commercial waarbij je een traantje moet laten?

Ja, maar daar beginnen we de maandag niet mee. Ok, als je dat wel wilt, klik dan hier voor de Kia Super Bowl commercial.

Ons oordeel over het niveau van 2024? Mwoah, kan nog steeds niet tippen aan deze Volkswagen Star Wars klassieker.

In 2023 werd de Superbowl advertentietijd zelfs nog ingezet voor een anti-tesla campagne. En deze werd dit jaar nog eens dunnetjes over gedaan met de vileine opmerking: “Tesla did nothing”.