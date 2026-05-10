Lamborghini bouwt slechts 15 stuks van krachtigste dakloze Fenomeno Roadster

Als je bij Lamborghini kunt aankloppen voor een nieuwe cabrio, dan mag je best stellen dat je bij de 'happy few' hoort. Toch moet je extra happy zijn om in aanmerking te komen voor de 'Few Off' modellen, zoals deze dakloze en 1080pk sterke Lamborghini Fenomeno Roadster. Er worden er namelijk maar 15 van gemaakt.

Nieuw, maar toch niet

Nu is de Fenomeno op zich niet heel erg nieuw meer te noemen. De variant met dak werd vorig jaar gepresenteerd en was een stuk minder gelimiteerd dan zijn kersverse dakloze broeder. En dat betekent dat we dezelfde 6.5-liter V12 met elektrohulpjes weer achter het hoofd van de bestuurder kunnen vinden. Van de drie ondersteunende elektromotoren vinden we er twee op de vooras en één op de versnellingsbak. Samen maken die het mogelijk om zo'n 70 kilometer volledig elektrisch af te leggen.

De machtige aandrijflijn produceert niet geheel toevallig exact dezelfde 1080 pk en 1.075 Nm als in de coupé het geval was. En hoewel het verwijderen van het dak normaliter een kleine impact heeft op de sprintcijfers, tikt ook de Roadster na 2,4 seconden de 100 km/u aan en ligt de top op een begrensde 350 km/u.

Kleurrijkste Lambo ooit

Ook de vormgeving is amper te onderscheiden van de 'normale' versie. Het lijnenspel is hetzelfde, maar wordt enkel onderbroken bij het ontbrekende dak. Zelfs de wielen zijn voor de nieuwe variant niet even aangepast. Wat wel echt anders is, is het kleurspel op de deze auto. Waar de coupé in het geel en zwart werd gepresenteerd, hoop Lamborghini deze keer dat wat minder terughoudende klant aan te spreken. Het merk heeft het over de 'kleurrijkste Lambo ooit' en zegt dat het de eerste keer is dat het merk een auto in de kleuren van Bologna uitvoert.

Of dat laatste voor de koper ook een probleem is? Waarschijnlijk niet. Waar de coupé zo'n drie miljoen euro zonder opties moest opbrengen, zal de Roadster waarschijnlijk nog wel wat duurder zijn. Al is het alleen al omdat er van de coupé twee keer zoveel gemaakt zijn. We verwachten dat ze bij Lamborghini niet heel lastig doen als je vraagt of je toch een iets andere kleurstelling op je Fenomeno Roadster mag als je daar wat extra centen voor neertelt.