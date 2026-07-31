800 pk voor je klusbus? Deze Shelby F-150 is compleet absurd

Een Mustang als sportwagen is leuk, maar voor ondernemers niet echt praktisch. Maar wat als je datzelfde werk van een sportauto verplaatst naar een pick-up? Welkom bij de compleet gestoorde Shelby F-150 Super Snake Sport.

Shelby blaast zijn pick-up met twee deuren nieuw leven in met de 2026 Super Snake Sport. De basis is een Ford F-150 met een 5.0-liter V8, goed voor 400 pk. Leuk voor de boodschappen. Maar vink je de supercharger aan, praat je ineens over meer dan 800 pk.

Shelby noemt het zelf de “Return of the King” en dat is niet eens overdreven. Nu was The Lord of The Rings-film met deze titel steengoed, laten we hopen dat hetzelfde recept van toepassing is op dit monster.

De vorige generatie Super Snake Sport was al bizar snel, met een 0-100-tijd van rond de 3,5 seconden. Deze nieuwe generatie doet er nog een technisch schepje bovenop, met verbeterde koeling, remmen en een aangepaste ophanging. Het zal vast lekker stuiteren, maar dat neem je voor lief.

Praktisch beest

Optisch bestaat er geen misverstand. Dit is de Super Snake, met een dikke motorkap, brede stance en genoeg Shelby-badges om alle concurrerende glazenwassers jaloers te maken. Binnenin krijg je leer, carbon accenten en alsnog genoeg ruimte voor al je gereedschap, zoals het heurt.

Officieel komt deze Ford Shelby niet naar Nederland. Hij wordt alleen via geselecteerde dealers in de VS verkocht en de productie is beperkt tot 500 stuks per jaar. Je bent dus op grijs import aangewezen om zo’n ding naar ons land te krijgen, er zijn genoeg partijen die je daarbij kunnen helpen. InAmerika begint het feest bij zo’n 115.795 dollar voor de supercharged versie, inclusief de donor-F-150. Geen goedkope grap dus, maar dat is een volbloed Shelby nooit geweest. Het is een absoluut bakbeest van een auto. En stiekem is het geweldig.

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