De allerdikste M3’s gespot in het wild, ter ere van 40 jaar M3!

Hiep hiep hoera, de BMW M3 bestaat dit jaar 40 jaar! Ter ere van dit heugelijke feit was er vorig weekend tijdens de Historic Grand Prix op Zandvoort een kleine tentoonstelling. En dat bracht ons op het idee om in de Autoblog Spots-archieven op zoek te gaan naar hoogtepunten uit 40 jaar BMW M3.

Spotter: @joosstra

De auto waar het allemaal mee begon: de E30 M3. Of nou ja, dit is een latere variant, namelijk de Sport Evo. Voor deze special edition uit 1990 werd de cilinderinhoud van de vierpitter vergroot van 2,3 naar 2,5 liter. Je kunt ‘m onder meer herkennen aan de verstelbare achterspoiler en de ontbrekende mistlampen. De E30 M3 is tegenwoordig altijd een collector’s item, maar de Sport Evo is dat helemaal. Hier zijn er namelijk maar 600 van gemaakt.

Spotter: @sjoerd95

Dit is gewoon een normale E36 M3, maar vind er nog maar eens eentje in originele staat. Dat was ook in 2014 al een zeldzaamheid, toen @sjoerd95 deze auto tegenkwam. Met de E36-generatie kwam er voor het eerst een sedanversie, die vervolgens met de E46 weer verdween. Misschien had dat iets te maken met de verkoopcijfers: van de E36 coupé werden er 3,5 keer zoveel verkocht. De E36 M3 is een redelijk anonieme verschijning, maar de kleur Estoril Blau helpt zeker om wat meer op te vallen.

Spotter: @ecnerualcars

Voor velen een favoriet: de M3 CSL. Voor een hardcore variant van de E46 M3 stofte BMW de legendarische letters CSL af. Om de L in de naam eer aan te doen is de CSL 110 kg lichter, mede dankzij een carbon dak. Tegelijkertijd werd het vermogen opgeschroefd van 343 naar 360 pk. De 1.383 gebouwde exemplaren zijn (helaas) bijna allemaal uitgevoerd in zilver. En als ze niet zilver zijn, dan zijn ze zwart. Gezien de status als collector’s item kom je bijna nooit meer tegen, maar @ecnerualcars wist in 2024 dit origineel Nederlandse exemplaar te spotten.

Spotter: @marussia

De M3 E92 was al spectaculair met zijn 4,0 liter V8, maar met de GTS deed BMW er nog een schepje bovenop. Ze hebben niet zomaar een M3 oranje gespoten en een spoiler gemonteerd: de GTS heeft ook een grotere 4,4 liter V8. Wederom een auto die je bijna nooit ziet, aangezien er maar 150 van gebouwd zijn. Er staan er maar vier op gele platen, waaronder het bovenstaande exemplaar.

Spotter: @carspotssnl

De BMW M3 bestaat nu 40 jaar, dus je kunt zelf uitrekenen uit welk jaar deze auto dateert. BMW vierde het 30-jarig jubileum met een special edition uitgevoerd in Macao Blau. Dit was een hoedtik richting de E30. De 30 Jahre is verder uitgevoerd met het Competition-pakket, inclusief de prachtige Competition-velgen.

Spotter: @dadamphotography

Wat de G80-generatie bijzonder maakte (naast de gigantische nieren) is het feit dat er ein-de-lijk een M3 Touring kwam. Die viel zeer goed in de smaak bij de liefhebbers. Als Touring heeft de M3 altijd xDrive en het Competition-pakket. Maar dat laatste wordt bijna altijd aangevinkt door M3-kopers. Over de zwarte velgen van dit exemplaar kunnen we discussiëren, maar de groene kleur is in ieder geval erg lekker.

Spotter: @xahc

We kunnen zelfs de volgende generatie M3 (de G50) al meenemen in dit artikel, want @xahc heeft ‘m al gespot in de Dolomieten. De auto krijgt de designtaal van de Neue Klasse, en zal dus veel overeenkomsten vertonen met de i3. De versie met verbrandingsmotor krijgt alleen meer traditionele (lees: mooiere) proporties. Onder de motorkap kun je gewoon een zes-in-lijn verwachten en naar verluidt wordt het niet eens een PHEV.

Wat is je favoriete generatie of variant van de M3? Laat het weten in de reacties! En als je zelf een dikke M3 hebt gespot, zijn je foto’s uiteraard van harte welkom op Autoblog Spots.

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